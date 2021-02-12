Omurgasız CHP'den Erdoğan'a dik duruş çağrısı

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ABD'de 54 sözde senatör yeni başkan Joe Biden'a bir mektup göndererek skandal bir şekilde Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi. Türkiye'de AK Parti hükümetinin muhaliflere ve gazetecilere yönelik baskıcı politikalar uyguladığı iddia edilen mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin tüm uyarılarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunbam sistemi satın aldığı hatırlatıldı.

Sözde senatörler skandal niteliğindeki mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi giderek otoriterleşen bir rotaya soktuğunu ileri sürerek "Erdoğan, sistematik olarak ülkedeki muhalefeti ötekileştirdi, eleştirel medya kuruluşlarını susturdu ya da sistemin bir parçası haline getirdi, bağımsız hakimlerden kurtularak yerlerine partisine yakın isimleri atadı ve birçok gazeteciyi hapse attı" ifadelerini kullandı.

Mektupta Joe Biden yönetimine çağrıda bulunan senatörler Türkiye'ye "insan hakları" ve "demokrasi" konusunda akıl vermeye kalktı.

Mektupta "Erdoğan ve hükümetine ülkede ve yurtışında bulunan muhalefete yapılan baskıya son verme, siyasi tutukluları serbest bırakma ve otoriter çizgisinden dönme vurgusunda bulunmanız çağrısı yapıyoruz" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikada "kavgacı" bir tutum sergilediği iddia edilen mektupta küstah bir şekilde Türkiye’nin Suriye’de sözde DEAŞ'la savaşan ABD destekli Kürtlere saldırdığı, (PKK/YPG/PYD), ABD'nin tüm uyarılarına aldırış etmeden Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı ve Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan'ı şiddet kullanmaya teşvik ettiği ifade edildi.

CHP'den açıklama geldi

Öte yandan ABD'nin skandal mektubuna ilişkin CHP'den bir açıklama geldi. Daha önce ABD'den Türkiye'deki seçimlere müdahale etmesini isteyen CHP, senatörlerin mektubunun "kabul edilemez" olduğunu belirterek gülünç bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "dik duruş" çağrısı yaptı.

Siyasette omurgasızlıkta çığır açan ve şekilden şekle giren CHP, Erdoğan'ın geri adım atmaması ve taviz vermemesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan hakkında küstah sözler

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, küstah bir tavırla Erdoğan'a seslenerek "Sayın Erdoğan, bu mektuptan, tehditten etkilenip Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'de, Suriye'de, hatta Libya'da taviz verirsen namertsin" diye konuştu.

"ABD'nin Türkiye'ye verecek hukuk ve demokrasi dersi yoktur" diyen Altay, "Türkiye'nin hiçbir ülkeden tehdit ve hakaret almasını, aşağılanmasını, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Engin Altay yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"54 Amerikalı senatör yeni Başkan Biden'a mektup yazıyor ve bu mektupta Türkiye aşağılanıyor. Daha AK Parti'den tık yok. Bu mektupta Azerbaycan'ın Karabağ sorununu silahla çözmesi konusunda Türkiye'nin katkılarının ve yaptırımının, teşvikinin olduğundan bahisle Türkiye yargılanıyor. Doğru bir iş yaptık. Gene olsa gene yaparız. Bu mektupta S-400'le ilgili Türkiye yargılanıyor. Biz içeride S-400'le ilgili yanlışları konuşuruz ama Amerika'ya verecek de hesabımız yok. Bu mektupta YPG meselesi, DEAŞ vesair Türkiye yargılanıyor. Bu mektupta Türkiye'de hukuk ve demokrasideki daralmadan dolayı Türkiye yargılanıyor. Evet Türkiye'de hukuk ve demokrasi alanında bir daralma var ama Amerika sen işine bak. Gölge etme başka ihsan istemiyoruz"

Erdoğan'a akıl vermeye kalktı

ABD'nin Türkiye'ye hukuk ve demokrasi dersi veremeyeceğini söyleyen Altay, "Amerika Türkiye'ye demek istiyor ki; 'Bak Doğu Akdeniz'de, bak Ege'de, bak Kıbrıs'ta, bak Suriye'de hareketlerine dikkat et, buralarda taviz ver, ben de seni darlamayayım. Şimdi Erdoğan'a sesleniyorum. Bu 54 sözde senatörün yazdığı mektuptan, ABD'nin yeni başkanından, ABD'nin hükümetinden etkilenerek Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'de, Suriye'de, Libya'da taviz verirsen namertsin. Taviz vermeyeceksin biz arkanda olacağız. Amerika sana bunlar yoluyla Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden geri adım atmanı isterse dimdik duracaksın." diye konuştu.

Omurgasız CHP'den dik duruş çağrısı

Öte yandan her fırsatta Türkiye düşmanlarının yanında saf tutan ve ülkenin yararına olacak her işin önüne takoz koyan CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "dik duruş" çağrısı yapması gülünç karşılandı.

Siyasette çarkları, gafları ve fırıldaklıklarıyla tanınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'de bulunmasına karşı çıkmıştı. "Bizim Doğu Akdeniz'de Suriye'de ve Libya'da ne işimiz var" diyen Kılıçdaroğlu cehaletini, işbilmezliğini ve vizyonsuzluğunu ortaya koyarak skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Bunun yanında CHP'den de birçok siyasetçi Irak ve Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin vurulmasını hazmedememiş ve yürütülen operasyonlara karşı çıkmıştı. Türk askeri hakkında çirkin ithamlarda bulunan CHP'liler eli kanlı teröristlerin savunuculuğunu yapmıştı.

"Bizim orada ne işimiz var" diyen CHP'nin kalkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geri çekilirsen namertsin" demesi ikiyüzlülüklerini bir kez daha gözler önüne serdi.