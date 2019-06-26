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Omurga sağlığına dikkat

Yaz aylarında omurga rahatsızlıklarında artış olduğunu belirten Op.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:28
Omurga sağlığına dikkat

Yaz aylarında omurga rahatsızlıklarında artış olduğunu belirten Op. Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi.


Op. Dr. Kerem Bıkmaz, “Sıcak havaların etkisi ile kişiler serinlemek için bir çok farklı seçeneği tercih ediyor. Ancak bu seçenekleri uygularken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.


Op. Dr. Bıkmaz, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:


“Yanlış klima kullanımına dikkat: Dışarıdaki hava durumuna göre ayarlanmayan ya da bir başka açıklaması ile yanlış ayarlama ile kullanılan klimalar eklem tutulmaları başta olmak üzere ağrılara, üst solunum yolu hastalıklarına, baş ağrısına, yüz felcine ve bir çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Özellikle terli vücut ile klima karşısında asla durulmaması ve oturulmaması gerekir. Doğru klima kullanımı için klimanın dışarıdaki hava sıcaklığından en fazla 6-7 derece düşüklükte ve yüzde 40-45 nemle çalıştırılması gerekir. Ayrıca yatarken klimayı kapatmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Klimalarımızın filtre temizliğinin de her 3 ayda bir düzenli olarak da yapılması lazımdır. Eğer klima nedeniyle eklem tutulması yaşıyorsanız, tutulma yaşanan bölgeye sıcak uygulama yapılması gerekir. Hafif bir rahatlatıcı masaj yapılması da gerekir böylece kaslar açılır ve buna bağlı olarak da ağrıların geçmesi hızlanır. Özellikle bel ve sırt tutulmalarında yaz aylarında sırt üstü yüzmek faydalıdır.


Havuz veya denizde dikkat: Yaz aylarında serinlemek amacıyla en çok deniz ve havuz tercih edilir. Hem eğlenceli hem de spor açısından faydalı olan yüzme sırasında yapılabilecek yanlış hareketlerle can sıkıcı sorunlara yol açabilir. Derinliği bilinmeyen suya asla atlamamak gerekir. Çünkü bilinmeyen bir yükseklikten atlama, insan vücuduna omurilik felci gibi kalıcı hasarlar verebilir. Yine aşırı yüksekten aşağı atlanıldığında su beton etkisi oluşturacağı için vücutta kırılmalara, çatlaklara veya şuur kaybına neden olabilir. Ayrıca bilinmesi gerekiyor ki balıklama atlama sonucu boynu kırılanlarının yarısı yaşamını yitiriyor. Bunların dışında su da meydana gelebilecek kramplara da dikkat edilmelidir. Aniden oluşan kramplar kişilerin boğulmasına sebep olabilir. Deniz ya da havuzda oluşan kramplar da sakin olup, kıyıya doğru sırtüstü yavaşça yüzülmelidir. Kıyıya varıldığında kramp girilen yer yavaşça ovularak gerilmeye ve eski haline getirilmeye çalışılır. Ayrıca yüzme öncesinde ve sonrasında bol bol su içmek, özellikle kalsiyum ve magnezyum miktarı yüksek, mineral zengini doğal suları tüketmek krampları önler. Kramplar, magnezyum eksikliği, kalsiyum, potasyum, ısı değişimi, sıvı kaybı ve kasların daha önce alışık olmadıkları bir yüke maruz kalmaları sonucu meydana gelir.


İçecek seçimini önemli: Sıcak havalarda sıvı tüketimi çok önemlidir. Ancak sıvı tüketiminde de doğru tercihler yapılmalıdır. Gazlı, şekerli ve buzlu içecekler sıvı ihtiyacını gidermekten ziyade susuzluğu daha da fazla artırır. Ayrıca yapılan araştırmalar da gazlı içecekler ile osteoporoz (kemik erimesi) arasında bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Sıvı tüketiminde ilk tercih her zaman ’Su’ olmalıdır. Yaz aylarında kafein tüketimini de dikkat edilmelidir. Sıcak veya soğuk kahve tüketimi sınırlandırılmalıdır. Çünkü aşırı kafein tüketimi hem vücudu susuz bırakır hem de migren tipi baş ağrılarını tetikler.”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:28
  1. doğa

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