Omurga eğriliği nasıl tedavi edilir?

Öncelikle oturma pozisyonlarımız çok önemlidir. Bunun en doğru şekli tüm omurga hafifçe arkaya doğru eğimli bir aralıkla desteklenmelidir .Bacakların ağırlığı ayaklarla ile destek yüzeyine bağlanmalıdır.

Baş pozisyonu öne doğru çok eğilmemeli. Gövde dik durmalı. Göğüsler çok öne doğru çıkmamalı. Eğer otururken çok gevşek olarak oturup gövde öne doğru egilirse kifoz halk diliyle kamburluk hastalığın ilk belirtileri olabilir. Çünkü omurgalar bu duruşa adaptasyon sağlar ve normale dönüşü olmayan bir eğriliğe sebep olabilir.

Kadınlar sürekli çanta taşırken tek omuzunu taşımasıdan, sürekli tek omuzun kullanılması, ona ağırlık bindirmek, omurga eğriliğe sebep olmaktadır. Günümüzde kullanışlı ve çok güzel sırt çantaları üretilmekte omuz çantası yerine sırt çantası takılabilir.

Tabi herşeye uygun olmadığı için kullanılsa bile daha sonra omuz ve skapula kaslarına egzersizleri yapılmalı ya da çantayı omuz değiştirerek taşımalıyız.

Skapula yani kürek kemiği etrafındaki kasları güçlendirmek için skapulayı protraksiyon, retraksiyon depresyon ve elevasyon yapılmalı. birçok egzersiz vardır bunu önlemek için örneğin kedi deve egzersizi, emekleme pozisyonunda omurga yukarı doğru deve gibi çıkıp daha sonra omurgayı aşagı doğru çekip kedi pozisyonu yapılmalı. Yüzme de en iyi egzersizlerden biridir.

Belimizdeki kavisin daha da artmaması(lordoz) için de kalça egzersizleri yapılabilir. Hasta sırtüstü yatarak kalçasını yatağa doğru bastırarak ortaki kavisin azaltırarak 6 sn bekleyip daha sonra gevşemeli.

Günde 30 defa yapılabilir. Tabi bel ağrısı varsa dikkat edilmeli sayısı azaltılabilir. Doğuştanda insanlar omurga eğriliğine sahip olabiliyorlar bu da ciddi sağlık problemleri yaratabiliyor ama bunun önüne yine egzersizle geçebiliriz.

Tabi doğuştan olan bu eğriliği tamamen kaybolmasa da ilerleyici azaltabilir.Ve insanların yaşam kalitesini yükseltebilirsiniz. 6 yaşına kadar çoçukların bellerinde hafif lordoz vardır ağırlık merkezleri tam olarak gövdenin ortasında olmadığı için olur çocuk büyükdükçe bu lordoz normal seviyeye düşer. Bunun için telaşlanmamak gerekir.

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