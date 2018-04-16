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Ömür boyu nafakaya çözüm geliyor!

Adalet Bakanlığı kısa süren evliliğe rağmen ömür boyu nafaka ödeyenlerin şikayetleri üzerine 5 kriterli çözüm için harekete geçti. Taslakta toplu tazminat alternatifi de gündemde.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:51
Ömür boyu nafakaya çözüm geliyor!

"Ömür boyu nafaka” ödenmesine yönelik itirazları değerlendiren Hükümet, bu konuda çözüm arayışı çerçevesinde harekete geçti. Adalet Bakanlığı’nda, nafaka hesaplamasında 5 alternatifli bir çalışma yürütülüyor. Meclis’teki Boşanma Komisyonu, kendisine bu yönde ulaşan çok sayıda başvuruyu değerlendirip, hazırladığı önerileri Adalet Bakanlığı’na sunmuştu. Adalet Bakanlığı’nda, hem Meclis Komisyonu’ndan gelen öneriler, hem de Yargıtay başta olmak üzere ilgili birimlerden alınan görüşler doğrultusunda bir hazırlık başlatıldı.

5 AŞAMALI HESAPLAMA

Star'ın haberine göre, henüz hazırlık aşamasında olan çalışmada, “nafaka”nın “ömür boyu” değil, 5 aşamaya göre belirlenmesi öngörülüyor. Buna göre nafaka, “evli kalma süresi”, “çocuk olup olmaması”, “boşanan kadının yaşı”, “gelir durumu” ve “kusur durumu” dikkate alınarak hesaplanacak.

SÜRELİ VE SINIRLI

Boşanan çiftlerin bu 5 koşulu hangi oranda taşıdıkları, nafakanın hesaplamasında etkili olacak. Mahkeme, 3 yıl, 5 yıl gibi sürelerle nafaka ödenmesine karar verebilecek. Kadına ödenecek nafakada, boşanmada kadının “kusur” derecesi önem taşıyacak. Kadının boşanmadaki kusurunun yüzde 50’nin üzerinde olması durumunda mahkeme,nafaka verilmemesi yönünde karar alabilecek.

YAŞLIYA ÖMÜR BOYU

Evli kalma süresi ve çocuk olup olmaması ile kadının ekonomik gelir durumunun yanı sıra, boşanan kadının yaşı, nafaka hesabında en önemli unsur olacak. İleri yaşta olması durumunda kadının kusur durumu fazla olsa bile ömür boyu nafaka ödenmesi söz konusu olacak. İleri yaştaki bir kadının, bir daha evlenme ihtimali ve gelir elde edebilecek bir işte çalışması mümkün olamayacağı göz önünde bulundurularak ömür boyu nafaka alması öngörülecek.

TAZMİNAT OLABİLİR

Şu anda da yasada var olan, ancak çok uygulanmayan, toplu “tazminat” alarak nafakadan çekilme imkanı da, seçenekler arasında yer alacak. Nafaka yerine toplu tazminat ödenmesi, böylelikle nafaka verilmemesi mümkün olabilecek.

KOMİSYONDAN ‘FON’ ÖNERİSİ…

TBMM Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Olayları Araştırma Komisyonu’nun 14 Mayıs 2016 tarihli raporunda özetle şu tespit ve önerilerde bulunuldu: “Farklı ülkelerde görüldüğü gibi nafakanın belirli bir sürede verilmesine yönelik ilgili kurumlarca çalışma yapılması önerilmektedir. Bu süre zarfında nafaka alan yoksul eşin, sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesi için meslek edindirme ve istihdam imkanlarından faydalanmasının sağlanması gerekmektedir. Yoksulluk hala devam ediyor ise nafaka oluşturularak, fondan karşılanmalıdır.”

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:51
  1. nafaka

YORUM YAZ

  • İkrarİkrar5 sa önce
    Yasli bir kadin niye ayrilirki bir erkege hizmet etmeyecek parada gelecek kadinlara taninan hak erkegede taninsin kadin yasli evlenemez calisamaz peki erkek gencmi duruyor oda calisamaz yaslilarin birbirine ihtiyac duydugu bir zamanda ayrilik niye zaten dizilerde kadin erkege seni bosarim diyor bu kanunlari kendinize uygulayin
  • nuhnuh9 sa önce
    bu doğru değil ayrılaan ayrılıyorsa başının çaresine baksın sizin yüzünüzden ayrılıklar arttı akdınların art niyetlisi 2 y durmadan ayrılıp nafaka ister oldu ve hkimler sistem kadınlardan yana islamı getirin tek çözüm islam
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut9 sa önce
    Nafakayı kadın nasıl alabilir? ön yargısıyla hazırlanacak bir kanun olacak sanki. Erkek nafaka almaz! üzerine kurulu bir çalışma bence. Bu mantıkla pek birşey değişmez. Boşanma davalarına kadın hakimler bakmalı, nedenini bayanlar anladı.
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