OMÜ’de “15 Temmuz Direnişten-Dirilişe Paneli"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Eğitim-Bir-Sen ve Sağlık-Sen paydaşlığında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında “15 Temmuz Direnişten-Dirilişe” isimli panel gerçekleştirildi.

OMÜ Eğitim Fakültesi A Blok Seminer Salonunda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü OMÜ Eğitim Fakültesi Sekreteri ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Demir yaptı. Panelistler ise, OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ömer İdris Akdin oldu.

“Üzerimizde asırlık planlar yapılıyor”

Açılış konuşmasını yapan Sağlık-Sen Samsun Şube Başkan Yardımcısı Dr. Saadettin Bayçelebi, milletin üzerinde asırlık planların yapıldığını belirterek, “Gittikçe yaşlanan bir milletin yerine gençler gelmedikçe bir toplum birkaç kuşak sonra silinip gidecektir. Ama bu gençliğin de tarih, vatanına, inançlarına sahip çıkan bir gençlik olması gerekiyor. Bizim ülke olarak her daim uyanık olmamız, bilgili, ilgili ve çalışkan olmamız gerekmektedir. Başka türlü çocuklarımıza gelecek sağlamamız mümkün değildir” dedi.

“Bu girişimin ardındaki niyeti iyi okumamız ve anlamamız gerekiyor”

Daha sonra açıklamalarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise 15 Temmuz kalkışmasının temel sebeplerinin etraflıca irdelenmesi ve iyi gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu durumun müsebbibi olanların bizi bu duruma nasıl düşürdüklerini, bu olayları nasıl yaşamak zorunda kaldığımızı iyi analiz edip, bizden sonraki nesillerin bir daha böyle bir oyuna ve tuzağa gelmemelerinin nasıl mümkün olabileceğini araştırıp bunun yolunu bulmamız gerekiyor. Aksi takdirde dünyada hâkimiyet kurma peşinde koşan, dünyayı sömürmek hedefinde olan ve dünyada tek ses olmak isteyen güçler, müsait zemini bulmaları halinde bu oyunu hep sürdürecekler ve hep mazlum milletlerin üzerinde dünyaya hakim olma amacını hem de o milletlerin insanlarını kullanarak gerçekleştireceklerdir. İşte bu niyetleri iyi okumamız ve anlamamız gerekiyor ki Millî Mücadele’nin o zorlu ve çetin günlerinde cephede düşmana karşı verdiğimiz o büyük mücadelenin sonunda elde ettiğimiz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerindeki kirli oyunların önüne geçebilelim” diye konuştu.

"Aklını ve iradesini kimseye başkasının eline bırakmayanlar yanlıştan kurtulur"

Bireyin akıl ve iradesinin önemine de dikkat çeken Rektör Bilgiç, “12 Eylül’de bizi birbirimize kırdırdılar. Aynı sınıflarda kendi çocuklarımız ve kendi insanımızla okuma şansını elimizden aldılar. Maalesef 15 Temmuz yaşandı. Bu ülkenin köyünden, kasabasından zeki ve muhtaç çocukları devşirerek, onlara farklı hayaller vadederek ve inandırdıklarının arkasında gizledikleriyle amaçlarına ulaşmaya çalıştılar. 15 Temmuz’da iradesini teslim etmiş o insanların ellerine kendi silahlarımızı vererek nice masum insanımızı acımasızca katlettirdikleri gerçeğiyle maalesef karşı karşıyayız. Bunun önüne geçme arayışı, en değerli ve en önemli arayış olacaktır. Neye inanıyorsak inanalım, neyi yapıyorsak yapalım tek bir şeyi yapmayalım; aklımızı devre dışında bırakıp, irademizi başkalarının hizmetine teslim etmeyelim. Allah’ın bize verdiği en büyük nimet olan aklımızı kullandığımız müddetçe inanın bu tür musibet ve tuzakların önüne geçeceğiz. O nedenle aklını kimseye emanet etmemiş, iradesini kimsenin eline bırakmamış bir milletin, hataya düşse de bu yanlıştan mutlaka geri dönme şansını yakalayacağı ve kurtulacağını düşünmekteyim” şeklinde konuştu.

Panelistlerden OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Duman, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine kadar süreçteki darbe geleneği hakkında katılımcıları bilgilendirirken, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ömer İdris Akdin ise 15 Temmuz’u ve yakın tarih açısından darbe konularında değerlendirmeler de bulundu.

Yapılan etkinlik de aynı zamanda 15 Temmuz Belgeseli ve 15 Temmuz Şehitlerinden Demet Sezen’in annesiyle yapılmış röportajın gösterimi izleyenleri duygulandırdı.

15 Temmuz etkinlikleri 2 panelle devam edecek

OMÜ’de 15 Temmuz etkinlikleri 12 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinde “Tarihi, Dini-Sosyal ve Hukuki Boyutlarıyla 15 Temmuz” paneli ile devam edecek. Aynı gün saat 14.00’de ise Gazeteci Nedim Şener ve Hukukçu Ahmet Zeki Üçok’un katılımıyla “19 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Bağımsızlık Mücadelemiz” paneli gerçekleştirilecek.

Panele ayrıca, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Adnan İpekdal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Değermenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, OMÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, OMÜ Genel Sekreter Yardımcıları Serap Sivrioğlu Sezer ve Mustafa Kemal Çayıroğlu, Daire Başkanları, akademik ve idari çalışanlarkatıldı.