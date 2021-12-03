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Ekonomi OMÜ öğretim üyeleri alıyor
Ekonomi

OMÜ öğretim üyeleri alıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacak. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 17:48:00 -
OMÜ öğretim üyeleri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama  Asgari  Koşullarının  Sağlandığına  İlişkin  Bildirim  ve  Değerlendirme  Formunu  ve  Öğretim  Üyesi  Bilgi  Formunu  (bilgisayar  ortamında)  1  adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın  listesi  ile birlikte teslim edilmesi;  ayrıca,  Doçent  adaylarının  onaylı Doçentlik belgesini  teslim etmesi gerekmektedir.

Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları  yerine  getirmeleri  gerekmektedir.  (http://www.omu.edu.tr)  adresinden  Üniversitemiz/Kamu  Mevzuat  Sistemi  (KAYSİS)/Yönergeler  kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ:

Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları  gerekmektedir.  Bir  kişi  birden  fazla  kadroya  müracaat  edemez.  Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi  içerisinde  başvurmayan  adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

(*) Adayların PDÖ eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

NOT: Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021 Cuma günü mesai bitimidir.

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