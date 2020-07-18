OMO'nun açtığı dava sonucu yönetmelik değişikliği gerçekleşti

Orman Mühendisleri Odası (OMO), açtıkları dava sonucu yönetmelik değişikliğinin gerçekleştiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca daha önce 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 12.nci maddesinin 1.nci fıkrasında, bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecekler arasında yer almayarak, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi yetkisi verilmeyen Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi meslek mensuplarımıza tanınmayan hak, Orman Mühendisleri Odası’nın açtığı dava ile alınan “Yürütmenin Durdurulması” kararı sonucunda, Bakanlıkça 18.07.2020 tarihinde yapılan değişiklikle yönetmeliğe eklenmiştir. Orman Mühendisleri Odası’na kayıtlı tüm meslek mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz.

Resmi Gazete’de yayınlanan 18 Temmuz 2020 tarih ve 31189 sayılı yönetmelik değişiklik kararı aşağıda sunulmuştur."