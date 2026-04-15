OMODA&JAECOO ekosisteminden robotik çıkarması!

OMODA&JAECOO ekosisteminde robotik alanındaki büyüme hamlesi bu kez Güneydoğu Asya’ya uzandı. Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, akıllı mobilite alanında yatırımlarını devam ediyor. Bu kapsamda, 30 Mart 2026 itibarıyla OMODA&JAECOO’nun ekosistem partneri olan AiMOGA Robotics, Çin’in Wuhu kentinde Vietnam’ın Geleximco Group’u ile stratejik iş birliği çerçeve anlaşması imzaladı. Taraflar, robotik alanındaki ortak girişim iş birliklerinin temel yönünü netleştirirken, ortak girişim modeli aracılığıyla Vietnam’da robot Ar-Ge’si, üretimi ve uygulama dağıtımını kapsamlı şekilde ilerletmeyi, yerelleşmiş bir robotik endüstri ekosistemi kurmayı ve Güneydoğu Asya pazarında robotik endüstri zincirinin derinleşmesini ve gelişimini teşvik etmeyi hedefliyor. İmza törenine Geleximco Group Kurucu Komite Başkanı Vu Van Tien ve AiMOGA Robotics Genel Müdürü Zhang Guibing katıldı.

Stratejik iş birliği için çerçeve anlaşması imzaladı!

OMODA&JAECOO ile AiMOGA ekibi tarafından ortaklaşa geliştirilen bir akıllı teknoloji markası olan AiMOGA Robotics, 64 pazara yayılan küresel varlığı ile yurt dışı senaryo uygulamaları için kanal ve kaynak avantajı sunuyor. OMODA&JAECOO, akıllı kokpit ve sürüş destek sistemlerinden aktarılan temel akıllı teknoloji altyapısıyla AiMOGA Robotics’e destek sağlıyor. AiMOGA ile Geleximco Group arasındaki bu iş birliği aynı zamanda OMODA&JAECOO’nun “Technology for Good” yaklaşımının ve otomotiv şirketlerinin akıllı dönüşümünde çoklu senaryo uygulamalarının önemli bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Son yıllarda yapay zekâ ve bedenlenmiş zekâ teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte robotik endüstrisi hızla ölçeklenebilir uygulamalara yöneliyor. Küresel üretim ve hizmet sektörleri için önemli bir büyüme bölgesi olan Güneydoğu Asya’da robotik teknolojilere ve akıllı çözümlere olan talep giderek artıyor. Bu stratejik iş birliği, robot Ar-Ge’si ve endüstriyel uygulamaların tüm değer zincirinde derin iş birliğine odaklanıyor. Taraflar; Geleximco Group’un Vietnam’daki yerel sanayi kaynakları, tedarik zinciri ve pazar ağı avantajlarını, AiMOGA Robotics’in bedenlenmiş yapay zekâ robotları geliştirme, senaryo uygulamaları ve küresel deneyimi ile birleştirmeyi hedefliyor. OMODA&JAECOO’nun Güneydoğu Asya’daki mevcut endüstriyel altyapısı sayesinde robotik Ar-Ge, üretim ve uygulama ekosistemlerinin gelişimi birlikte desteklenmiş olacak.

Vietnam’ın önde gelen entegre sanayi gruplarından biri olan Geleximco Group, endüstriyel üretimden enerjiye, altyapıdan gayrimenkul ve finansal hizmetlere kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Vietnam genelinde güçlü bir sanayi ve pazar ağına sahip olan ve son yıllarda yüksek teknoloji sektörlerine yatırımlarını artıran Geleximco, yenilikçi teknolojilerin yerel sanayi ile entegrasyonunu aktif şekilde geliştiriyor.

Otomotiv zekâsından robot zekâsına teknoloji transferi!

AiMOGA Robotics; tasarım, algılama, hareket kontrolü ve insan-makine etkileşimini kapsayan uçtan uca bir teknoloji altyapısı geliştirerek Ar-Ge’den üretime, geniş ölçekli uygulama dağıtımına kadar tüm süreçleri yönetebilir hale geldi. AiMOGA,“Senaryo odaklı teknoloji geliştirme ve endüstriyel uygulama” yaklaşımıyla; ticari hizmetler, kamu alanları ve ev kullanımı gibi farklı senaryoların ihtiyaçlarını derinlemesine analiz ederek, Ar-Ge’den ürün tasarımına, uygulamadan geniş ölçekli dağıtıma kadar tam bir değer zinciri oluşturuyor. Teknoloji altyapısı, OMODA&JAECOO’nun yeni enerji ve akıllı teknolojilerdeki birikimine dayanmakta ve otomotiv zekâsından robot zekâsına teknoloji transferini mümkün kılıyor. OMODA&JAECOO’nun küresel marka yayılımı sayesinde AiMOGA’nın robot ve robot köpek ürünleri; Malezya, Endonezya ve Tayland dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkede kullanılmakta ve yurt dışı uygulama deneyimi kazanıyor. Bu yıl 10 Ocak’ta AiMOGA’nın trafik polisi robotu Çin’in Wuhu kentinde resmi olarak göreve başlamış ve akıllı ulaşım alanında küresel ölçekte dikkat çeken bir uygulama oldu. Bu gelişme, global sosyal medya ve uluslararası basında geniş yankı buldu ve Vietnam Televizyonu da dahil olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşunun ilgisini çekti.Bu stratejik iş birliği, AiMOGA Robotics’in Güneydoğu Asya’daki endüstriyel yayılımını temsil etmekle kalmayıp, aynı zamanda teknik yetkinlikleri ve küresel uygulama deneyimi ile OMODA&JAECOO’nun marka gücü ve teknoloji birikimini birleştirerek robot Ar-Ge, üretim ve uygulama alanlarında derin entegrasyonu hızlandıracak.

Robot sistemlerin yaşama olan etkisi artırılacak!

Önümüzdeki dönemde AiMOGA; Güneydoğu Asya’daki varlığını genişletmeye devam ederek ileri teknolojileri yerel sanayi kaynaklarıyla entegre edecek, akıllı hizmetler, kamu hizmetleri ve endüstriyel alanlarda robotların yaygınlaşmasını hızlandıracak. Böylece bölgesel dijital dönüşüm ve yüksek teknoloji sanayi gelişimine katkı sağlayacak ve küresel robotik sektörü için örnek teşkil edecek uygulamalar geliştirecek.OMODA&JAECOO ise AiMOGA Robotics odağını sürdürerek akıllı teknolojilerin çoklu senaryolarda kullanımını genişletecek ve markanın “Boundaryless” ekosistem yaklaşımını daha da zenginleştirecek.Ayrıca, yaklaşan Auto China 2026 ve Chery Uluslararası İş Zirvesi (IBS) kapsamında OMODA&JAECOO, markanın üçüncü yılını kutlayacak, dünyanın en hızlı 1 milyon satış adedine ulaşan markalarından biri olma başarısını duyuracak ve yeni stratejiler, teknolojiler ve ürünleri kapsayan kapsamlı etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor. AiMOGA Robotics de Auto China 2026 ve küresel lansman etkinliğinde yeni ürün portföyünü ve gelişim aşamalarını sergileyecek.