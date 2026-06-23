OMODA | JAECOO’dan Avrupa hamlesi! Akıllı sürüş güvenliğine R171 onayı

OMODA | JAECOO, akıllı sürüş güvenliğinde Avrupa standartlarını karşılayan önemli bir eşiği geride bıraktı Akıllı teknolojiler ve güvenlik odaklı mobilite çözümleriyle öne çıkan OMODA |JAECOO, kısa süre önce Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (UN/ECE) R171 Güvenlik Yönetim Sistemi (SMS) denetimini başarıyla tamamlayarak, Hollanda Araç Otoritesi (RDW) tarafından verilen ilgili sertifikayı almaya hak kazandı. Bu önemli başarı, OMODA | JAECOO’nun akıllı sürüş güvenliği sistemlerinin Avrupa Birliği’nin yetkili standartları tarafından resmen onaylandığını ortaya koyarken, markanın küresel teknoloji vizyonu ve ileri düzey akıllı mobilite yetkinlikleri sayesinde dünya çapındaki akıllı sürüş teknolojileri alanındaki güçlü konumunu daha da pekiştirdi. Aynı zamanda marka, dünyanın dört bir yanındaki genç kullanıcılarla geleceğin mobilite deneyimini birlikte şekillendirme yolunda önemli bir adım attı.

Avrupa’nın en saygın kuruluşlarından gelen onay

Hollanda Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren RDW, 1949 yılında kurulmuş Avrupa Birliği’nin en saygın sertifikasyon kuruluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Bağımsız ve kâr amacı gütmeyen yapısıyla RDW, Avrupa Birliği tip onay süreçlerinden (E4 sertifikasyonu), standartların oluşturulmasına, araç ve parça denetimlerinden kayıt yönetimine kadar geniş bir sorumluluk alanına sahip bulunuyor. Kurum tarafından verilen sertifikalar, Avrupa Birliği ve ECE üyesi ülkelerde yaygın şekilde kabul görüyor ve otomotiv ürünlerinin Avrupa pazarına girişinde kritik bir rol üstleniyor.

Dünyada sürücü destek sistemlerine yönelik oluşturulan ilk kapsamlı teknik düzenleme olan UN/ECE R171, Avrupa Birliği pazarında akıllı sürüş destek sistemlerine sahip araçlar için zorunlu temel standart olarak öne çıkıyor. Sürücü Kontrol Destek Sistemleri’nin (DCAS) geliştirme, doğrulama ve kullanım süreçlerine ilişkin tüm uyumluluk gerekliliklerini kapsayan düzenleme, küresel ölçekte üst düzey akıllı sürüş güvenliğinin en önemli referanslarından biri olarak kabul ediliyor.

OMODA | JAECOO’nun RDW tarafından gerçekleştirilen denetimden başarıyla geçmesi, markanın akıllı sürüş destek sistemlerinin geliştirilmesi, test edilmesi, seri üretimi ve operasyonel yönetimi gibi tüm yaşam döngüsünü kapsayan süreçlerde uluslararası ölçekte kabul gören bir yönetim yetkinliğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu gelişme aynı zamanda markanın küresel akıllı sürüş uyumluluk sürecindeki önemli kilometre taşlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Akıllı teknolojiyi güvenlikle buluşturan yaklaşım

OMODA | JAECOO için güvenlik, hayal gücünü sınırlayan bir unsur değil, genç kullanıcıların geleceği keşfetmelerine ve bireyselliklerini özgürce ortaya koymalarına olanak tanıyan temel bir güvence olarak görülüyor. Marka, akıllı teknolojileri yalnızca teknik özelliklerden ibaret değerlendirmiyor, bunun yerine dünya genelindeki genç kullanıcılarla ortak bir vizyon doğrultusunda şekillenen yeni nesil bir mobilite yaşam tarzının temel unsuru olarak konumlandırıyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda OMODA | JAECOO, akıllı teknolojiyi temel büyüme motoru olarak kabul ediyor. Marka, fonksiyonel güvenlik, amaçlanan işlevselliğin güvenliği (SOTIF) ve yapay zekâ tabanlı akıllı güvenlik gibi kritik alanları entegre ederek kapsamlı bir güvenlik yönetim sistemi oluşturdu. Böylece standartlaştırılmış, uygulanabilir, izlenebilir ve tüm süreçleri kapsayan bir akıllı sürüş güvenliği yönetim yapısı geliştirildi. Bu yapı, markanın UN/ECE R171 denetimini başarıyla tamamlamasında ve Avrupa Birliği’nin üst segment otomotiv pazarındaki varlığını güçlendirmesinde önemli rol oynadı.

Geleceğin mobilitesine yön veren güvenlik anlayışı

Otomotiv sektöründe akıllı teknolojilerin hızla gelişmeye devam ettiği günümüzde, değerlendirme kriterleri artık yalnızca ürün veya teknoloji performansıyla sınırlı kalmıyor, tüm yaşam döngüsünü kapsayan güvenlik sistemleri de kritik önem taşıyor. OMODA | JAECOO’nun RDW tarafından verilen UN/ECE R171 Güvenlik Sistemi Uygunluk Beyanı’nı almaya hak kazanması, markanın güvenlik alanındaki öncü konumunu ortaya koyarken, aynı zamanda sektörün geleceğine yön verme konusundaki kararlılığını da gözler önüne seriyor.

Bugün OMODA | JAECOO, akıllı teknolojiler ile güvenlik yönetim sistemlerini başarılı şekilde entegre eden markalar arasında yer alıyor. Akıllı sürüş teknolojileri alanında geliştirilen SIVP (Super Intelligent Valet Parking) sistemi, "Seni Bulur, Senin İçin Park Eder" yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tek dokunuşla uzaktan çağırma ve otonom park etme fonksiyonlarını devreye alabiliyor. Sistem, olumsuz hava koşulları, dar park alanları ve karmaşık kapalı otoparklar gibi zorlu senaryolarda etkin şekilde çalışarak günlük yaşamı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda destekli sürüş sistemlerinin güvenlik sınırlarına sıkı şekilde bağlı kalarak, açık senaryo tanımları ve güvenlik uyarılarıyla sürüş güvenliğini ön planda tutuyor.

Akıllı kokpit teknolojileri alanında ise OMODA | JAECOO, genç kullanıcılar için ilham verici ve etkileşimli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Yapay zekâ destekli büyük dil modelleriyle güçlendirilen yeni nesil kokpit sistemi, yalnızca komutları yerine getiren bir arayüz olmaktan çıkarak yüksek zekâ ve yüksek duygusal farkındalık seviyesine sahip bir dijital yol arkadaşına dönüşüyor. Sistem, kullanıcıların dilini anlayabiliyor, duygusal değişimleri algılayabiliyor ve doğal etkileşim sayesinde teknolojiyi daha insani bir deneyime dönüştürüyor.

Küresel mobilitenin geleceğini şekillendiriyor

Akıllı teknolojiler, mobilitenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlar arasında yer alırken, küresel bir marka olarak doğan ve genç nesille birlikte büyüyen OMODA | JAECOO da bu dönüşümün ön saflarında yer almaya devam ediyor. Marka önümüzdeki dönemde akıllı teknolojiler ve güvenlik alanındaki yatırımlarını artırarak, daha özgür, daha bağlantılı ve daha sürdürülebilir bir mobilite geleceğini dünya genelindeki kullanıcılarla birlikte inşa etmeyi hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda OMODA | JAECOO, küresel akıllı otomotiv endüstrisinin geleceğine yön veren markalardan biri olmayı sürdürecek.

Şehir hayatından açık hava keşiflerine, spordan geleceğin teknolojilerine kadar OMODA | JAECOO tutkuyla ilerlemeye devam ediyor. Futbol heyecanı dünyayı sarıp, hayalleri, azmi ve kararlılığı beslerken, marka da genç bir bakış açısını ve cesur keşfetme isteğini simgeleyen “Forever 26” felsefesini benimseyerek daha açık ve sınırsız bir geleceği kucaklıyor. Marka, “Aile İçin, Şampiyonluk İçin.” felsefesini benimseyen ana şirketi Chery tarafından yönlendiriliyor. Chery, dünya çapında bir vizyonla küresel mobilite evrimini yönlendirmeye devam ederken, kullanıcılarının şampiyon mentalitesiyle hedeflerinin peşinden koşmalarını ve hem gündelik yaşamda hem de rekabette sınırları zorlamaya devam etmelerini teşvik ediyor.