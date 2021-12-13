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Sağlık Omicron varyantlı hastaların sağlık durumu nasıl? Türkiye’ye omicron varyantı nasıl geldi?
Sağlık

Omicron varyantlı hastaların sağlık durumu nasıl? Türkiye’ye omicron varyantı nasıl geldi?

Türkiye’de kaç kişide omicronn varyantı görüldü? Güney Afrika’da ortaya çıkan omicron varyantı ülkemizde de tespit edildi. Milyonlar ise bu varyantın daha tehlikeli olup olmadığını merak ediyor. Peki, omicron varyantına yakalananların sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:11:00 -
Omicron varyantlı hastaların sağlık durumu nasıl? Türkiye’ye omicron varyantı nasıl geldi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken dünyanın pek çok noktasından varyant haberleri geliyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Hindistan’ta ortaya çıkan delta varyantı neredeyse vakaların yüzde 99’unda görülmeye başlandı. Son olarak Güney Afrika’da omicron adı verilen yeni bir mutasyon tespit edildi. Pek çok ülkeye sıçrayan bu mutasyon Türkiye’de de görüldü. Vatandaşlar ise omicron varyantının daha tehlikeli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’de omicron varyantına yakalananların sağlığı nasıl?

Omicron varyantlı hastaların sağlık durumu nasıl? Türkiye’ye omicron varyantı nasıl geldi?

Türkiye’de 6 omicron vakası görüldü. Bunlardan biri İstanbul’da altısı ise İzmir’de tespit edildi. Hastaların sağlık durumuna ilişkin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’den açıklama geldi. Köşger, "5 omicron vakası İzmir'de görüldü. Buradan gönderdiğimiz örnekler Ankara'da tahlil edildi ve orada tespit edildi. Türkiye'deki 6 vakanın 5'i İzmir'de. 5 hastanın durumu iyi. Çok hafif atlatmışlar. Hatta 2'sinin hiç farkına bile varmadan atlattığı söyleniyor. Virüsü nereden kaptıklarına dair bir bilgi yok ancak bu kişiler İzmir'de yaşıyor. İzmir'de yoğun bakımlarda, en yoğun dönemlerde bile sıkıntı olmadı. Şimdi de hiçbir sıkıntı yok. Günlük vaka sayımız da bin- bin 400 arasında seyrediyor. 3-4 aydır vaka sayısı aynı civarda” dedi.

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