Omicron varyantına karşı ‘köknar çam kozalağı’ şurubuyla koruma!

Süs amaçlı kullanıldığı bilinen fakat tam bir ‘şifa’ deposu olduğu ortaya çıkan köknar çam kozalağı şurubunun, özellikle koronavirüse karşı büyük bir koruma sağladığına dikkat çekiliyor.

Salgın sürecinde etkili olduğu için çok ilgi görüyor

Çam kozalağı şurubu, genellikle mevsimsel geçişlerde sıkça solunum yolu hastalıklarına karşı kullanılıyordu. Doğru zamanda hasat edilen çam kozalaklarından elde edilen köknar çam kozalağı şurubunun koronavirüse karşı etkili olduğu ve bu nedenle son yıllarda yoğun olarak ilgi gösterildiğine dikkat çekiliyor.

Kozalak şurubu nasıl tüketilmeli?

Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz özellikle son dönemlerde akciğeri temizlemesi etkisi ile ön plana çıkan kozalak şurubu yapımı oldukça basit olan bir şuruptur. Kozalak şurubunu yaptığınız ya da satın aldığınız zaman aklınıza takılan sorulardan birisi de kozalak şurubunu nasıl tüketeceğiz olmuştur. Kozalak şurubunun faydalarından yararlanabilmek için önemli olan koşul düzenli olarak her gün kullanmaktır.

Özellikle geceleri ortaya çıkan öksürük, nefes darlığı gibi şikayetlerin varlığında kozalak şurubu kullanıyor iseniz uyumadan 1-2 saat önce 1 tatlı kaşığı olarak tüketebilirsiniz. Kozalak şurubunun faydası için düzenli olarak günde 1 tatlı kaşığı alınması gerekmektedir. Eğer kozalak şurubunu saç bakımı için kullanacak iseniz; şurubu ellerinize alın hafif elinizde ısıtıp saç diplerine uygulayın. 20 dakika sonra durulayın. Cilt bakımı için kullanacak iseniz; 1 yemek kaşığı kozalak şurubunu su ile seyreltip yavaşça cildinize yedirin. 5 dakika beklettikten sonra durulayın. Bu işlem haftada 2 defa tekrarlandığında ciltteki ölü derileri arındıracaktır.

Köknar çam kozalağı şurubunun faydaları

Köknar çam kozalağı şurubunun bilinen, bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Yüz yıllardır kullanılan çam kozalağı şurubunun saymakla bitmeyen faydaları arasında akciğeri temizlediği de görülmektedir. İşte faydalarından bazıları;

Koronavirüse karşı etkili ve özellikle Omicron varyantına karşı korunma amaçlı kullanılmaya başlandı

Akciğeri temizliyor .

Daha rahat nefes alıp verebilmeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemine katkıda bulunur.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Kış hastalıklarına karşı koruyucu görev yapar.

Öksürük krizlerine iyi gelir.

Vücut enerjisini artırıyor.

Kozalak şurubu tüketimi strese iyi gelir.

Kozalak şurubu tüketimi uykusuzluğa iyi gelir ve rahat uyuma imkanı sağlar.

Koronavirüsün ciğerlerinize verdiği zarardan kurtulmak için kullanabilirsiniz

Koronavirüs nedeniyle akciğerlerde yaşanan sıkıntılara karşı kozalak şurubunu öneren Dr. Feridun Kunak, “Ciğerlerimiz temizlensin diyorsanız işte size çam kozalağı gibi güzel bir nimet öneriyorum. Akciğerlerinizi rahatlatmak istiyorsanız, koronavirüse karşı vücut direncinizi artırmak istiyorsanız kesinlikle kozalak şurubunu kullanmalısınız. Nefes darlığı, astım ve her türlü öksürüğe karşı da bunu kullanabilirsiniz.” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da tavsiye ediyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ise çam ağacının yapraklarını özellikle astım, bronşit gibi hastalıklarda, akciğer hastalıklarında, müzmin öksürüklerde, balgam söktürmede ve nefes açmada tavsiye ediyor.