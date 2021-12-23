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Sağlık Omicron varyantı salgını bitirir mi? Omicron varyantı daha az mı tehlikeli?
Sağlık

Omicron varyantı salgını bitirir mi? Omicron varyantı daha az mı tehlikeli?

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni varyanta ilişkin pek çok çalışma başlatıldı. Vatandaşlar ise ülkemizde de görülen bu varyantın daha tehlikeli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, omicron varyantı daha mı öldürücü?

Yeniakit Publisher
2021-12-23 16:00:00 -
Omicron varyantı salgını bitirir mi? Omicron varyantı daha az mı tehlikeli?

Pek çok ülke omicron varyantı sebebiyle kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Ülkemizde de tespit edilen bu varyant sebebiyle ocak ayı sonunun bir hayli zorlu geçeceği bazı uzmanlarca dile getiriliyor. Peki, omicron varyantı daha mı tehlikeli?

Omicron varyantı salgını bitirir mi? Omicron varyantı daha az mı tehlikeli?

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un Omicron varyantının, Delta varyantına oranla daha az hastaneye kaldırılmalara yol açtığı tespit edildi.

Londra Emperyal Kolejince yapılan araştırmada, 1-14 Aralık tarihlerinde İngiltere'de kaydedilen hem aşılı hem de aşısız Kovid-19 vakaları değerlendirildi. Çalışmada, 56 bin Omicron ve 269 bin Delta vakası incelendi.

Araştırmaya göre, Omicronlu kişilerin yaklaşık yüzde 15'i "daha az hastaneye kaldırılmaya", yüzde 40-45'i daha az "hastanede en az bir gece veya daha uzun kalmaya" ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte Omicron, semptomları daha az şiddetli olsa da daha bulaşıcı.

Londra Emperyal Kolejinden Profesör Neil Ferguson, yaptığı açıklamada, "Analizimiz, Delta varyantına kıyasla Omicron varyantı taşıyan kişilerin hastaneye kaldırılma riskinin orta derecede azaldığını gösteriyor." dedi.

İngiltere'de dün 106 bin 122 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana ilk kez 100 binden fazla günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Buna rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı önceki aylara oranla artmayarak 140 olmuştu.

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

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