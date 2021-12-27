Sağlık Bakanı Fahrettin önce yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada ülkemizde 6 kişide Omicron varyantı tespit edildiği bu kişilerin İzmir ve İstanbul’da olduğunu belirtmişti. Vatandaşlar yeni varyanta ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Peki, Omicron hangi şehirlere yayıldı?

Omicron varyantı hangi illerde var? Korona vakalarının ne kadarı Omicron?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önce Afrika'da görülen ve Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların yüzde 10'una kaynaklık etmiştir. Bu varyanta ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim. Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası artık Omicron kaynaklı” dedi.

Bakan Koca, “Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz” diye konuştu.