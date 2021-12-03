Koronavirüs salgınıyla mücadele ortaya çıkan varyantlar dünyayı kaygılandırıyor. Vatandaşlar son olarak ortaya çıkan ve içerisinde 32 ayrı mutasyonu barındırdığı belirtilen varyantın Türkiye’ye gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, omicron varyant Türkiye’de geldi mi?

Omicron varyantı daha mı ölümcül | Omicron Türkiye’de var mı daha mı tehlikeli?

Son günlerde pek çok kişi ‘Türkiye’de omicron varyantı var mı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, mevcut Kovid-19 aşılarının Omicron'a karşı etkili olup olmadığının ortaya çıkması için zamana ihtiyaç duyulduğunu, tüm parçaların bir araya getirildikten sonra aşıların etkinliğinin ortaya çıkacağını vurguladı.

Omicron varyantı nedeniyle DSÖ'ye henüz bir ölüm raporu bildirilmediğini aktaran Lindmeier, yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Lindmeier, salgında baskın varyantın yüzde 90 ile Delta varyantı olduğunun altını çizdi.