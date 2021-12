Omicron varyantı ABD'de hızla yayılıyor!

Koronavirüsün yeni varyantı, ABD'de gün geçtikçe daha fazla eyalette kendini göstermeye başladı.

İlk olarak Güney Afrika’da ortaya çıkarak dünyada yeni bir endişeye yol açan koronavirüsün Omicron varyantı ABD'de yayılmaya devam ediyor. Yeni varyantın ABD'de görüldüğü eyalet sayısı 5'e yükseldi.

Yeni varyant yayılıyor

En son Hawaii Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyaleti hiç terk etmemiş bir kişide Omicron varyantının tespit edildiği duyuruldu.

O’ahu’da yaşayan söz konusu kişinin daha önce de koronavirüse yakalandığı ve varyantın enfeksiyonunu orta şiddette geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD'de Omicron bilançosu

Colorado Sağlık Departmanı yetkilileri de dün geç saatlerde, Kaliforniya ve Minnesota’dan sonra ülkede görülen 3'üncü Omicron varyantı vakasını teyit etmiş, aşılarını tamamlamış bir kadının Güney Afrika seyahati dönüşünde test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

ABD’de ilk Omicron varyantı vakasının ise önceki gün Kaliforniya'da, ikinci vakanın da dün Minnesota’da görüldüğü bildirilmişti.

New York'ta 5 vaka

Koronavirüs salgını ilk başladığında uzun süre virüsün merkezi haline gelen New York’ta da yetkililer, 5 Omicron varyantı vakasına rastlandığını belirtti.

New York Valisi Kathy Hochul, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile ortak düzenlediği basın toplantısında, Long Island, Queens, Brooklyn ilçelerinde Omicron varyantına yakalanan 5 hastanın tespit edildiğini açıkladı.

Sadece seyahat edenlerde değil, toplum içinde de yayılıyor

Vali Hochul, Long Island Suffolk bölgesinde yaşayan 67 yaşındaki aşılı bir kişinin Güney Afrika seyahati dönüşü ortaya çıkan belirtiler üzerine test yaptırdığını ve pozitif çıktığını söylerken, diğer 4 vakanın da Queens ve Brooklyn'de görüldüğünü belirtti ancak virüse yakalanan kişiler hakkında detay vermedi.

Son vakaların, yeni varyantın sadece seyahat edenlerde değil, toplum içinde de yayılmaya başladığını gösterdiğine dikkati çeken Hochul, yine de şu an için önlem olarak geniş çaplı bir kapatma düşünmediklerini kaydetti.