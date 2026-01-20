20 Ocak 2000: Timurtaş Uçar'ın vefatı (Vaiz, Müftü)

Timurtaş Uçar, 20 Mayıs 1944’te Elazığ’da doğdu. İstanbul’a gelerek ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesine kaydoldu. İmam Hatip Lisesinde, Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmet Davudoğlu ve Mahir İz gibi hocalardan ders alma imkânı buldu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne girdi. Öğretimini sürdürürken yaptığı vaazlarla dikkat çekti.





Timurtaş Hoca ve ailesi



Malatya vaizliği ve Muş müftü vekilliği vazifelerini üstlenen Uçar, Süleyman Ateş’in Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilmesinden sonra 1976 yılında İstanbul Müftü Başmuavini vazifesine getirildi. Şehzadebaşı ve Eminönü Yeni Camii’nde 1979 yılına kadar vaazlar verdi. 1980 ihtilali sebebiyle görevinden alınıp Beykoz’daki Çavuşbaşı köyüne imam hatip olarak getirildi. Ümraniye Müftülüğüne bağlı İMES Sanayi Camii’nden 26 Şubat 1999’da emekliye ayrılan Uçar, vaazlarını emekliliğinden sonra da yurt içi ve yurt dışında sürdürdü.





Timurtaş Hoca ve eşi



Ömrünün her döneminde İslam dininin emir ve yasaklarını cesurca dile getiren; alime alim, zalime zalim, kafire kafir, münafığa münafık demekten geri durmayan, coşkulu vaazlarında Müslüman Anadolu’ya şuur aşılayan Timurtaş Hoca 56 yaşındayken 20 Ocak 2000’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.



Vaaz ve sohbetleri dilden dile yayılan, ses kasetleri şehir şehir, köy köy, bucak bucak dolaşan Timurtaş Hoca’yı susturmak için birçok ceza davası açıldı.







Sohbetleri didik didik incelenerek suç unsuru aranan ancak ömrünü adadığı Allah’ın yoluna biiznillah tek bir taş bile konulamayan Timurtaş Hoca, 56 yıllık ahir ömrünün neredeyse tamamını İslam yoluna sarf etti.







Allah ve ahlak düşmanlarının kafa konforunu bozup, Müslüman Anadolu’ya İslami şuur aşılayan sohbetleri dolayısıyla 24 idam, 300 ceza dosyası, 58 tazminat dosyası, 460 yıl ceza istenen iddianamesi, bulunduğu ahir ömrünü Allah’a adayan Timurtaş Hocaefendinin hayatı câmi kürsülerinde, mahkeme salonlarında ve işkence odalarında geçti.







12 Eylül darbesinin yüzbinlerce mağdurundan biri olan Timurtaş Uçar Hoca’ın naaşı, Fatih Camii’nde Mahmut Efendinin kıldırdığı cenaze namazından sonra Kozlu Mezarlığında babasının kabrinin yanına defnedildi.