Metrelerce yükseklikte zorlu kış mesaisi
Muş’ta yoğun kar yağışının ardından çatı temizleyen işçiler, metrelerce yükseklikte ve zorlu kış şartlarında çalışarak hem ekmek parası kazanıyor hem de yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçiyor. Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, binaların çatılarını kaplayan kar birikintileri risk oluşturmaya başladı. Bu risklere karşı halk arasında "çatı temizleyicileri" olarak bilinen işçiler, soğuk hava ve zorlu şartlara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.