Suriye ordusu Haseke kapılarına dayandı: Şara’dan terör örgütüne "Ya teslim ol ya yok ol" resti!
Ateşkes ve entegrasyon anlaşmasına rağmen Haseke’de tansiyon fırladı! Binlerce araçlık konvoy şehre ilerlerken, Rakka'daki Aktan Hapishanesi'nde terör örgütü unsurları orduya ateş açtı. Şam yönetimi net: "Taahhütler yerine getirilmezse operasyon başlar!"
Suriye’de barış umutları, terör örgütü YPG/SDG'nin sahadaki provokasyonlarıyla test ediliyor.
Dün varılan "Tam Entegrasyon Anlaşması"nın ardından gözlerin çevrildiği Haseke’de askeri hareketlilik zirve yaptı.
Suriye ordusuna ait tanklar ve uçaksavar sistemleriyle donatılmış binlerce araçlık dev konvoy, kontrolü devralmak üzere Rakka’dan Haseke yönüne doğru harekete geçti.
MAZLUM ABDİ ŞAM'DA ARADIĞINI BULAMADI MI?
Terör örgütü elebaşlarından Mazlum Abdi, ayrıntıları görüşmek üzere bugün apar topar Şam’a gitti.
Ancak diplomatik kulislerde görüşmenin olumsuz geçtiği ve örgütün ayak dirediği iddiaları konuşuluyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce verdiği "Süreci tıkarsanız operasyon sürer" mesajıyla niyetini açıkça ortaya koymuştu.
Haseke’ye ilerleyen konvoyların, herhangi bir direniş durumunda şehri askeri yöntemlerle temizleyeceği belirtiliyor.
AKTAN HAPİSHANESİ'NDE KALLEŞ PUSU!
Entegrasyon süreci devam ederken Rakka’dan çatışma haberleri geldi.
Aktan Hapishanesi'ni Suriye ordusuna devretmeyi reddeden yaklaşık 300 kişilik bir YPG/SDG grubu, devir ekiplerine ateş açtı.
Çatışmaların yaşandığı hapishaneye, ordu operasyonundan kaçan 30'a yakın örgüt elebaşının sığındığı öğrenildi.
Örgütün, DEAŞ'lı bahanesiyle keyfi olarak alıkoyduğu binlerce sivili "canlı kalkan" olarak kullandığı iddiaları ise bölgedeki öfkeyi artırıyor.
