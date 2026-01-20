Türkiye’de deniz üstü rüzgar enerjisi dönemi başlayacak!

  • İSTANBUL
Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar yarışmalarının yıl sonunda yapılması öngörülüyor. 2030-2031'de de ise ilk deniz üstü rüzgar türbinlerinin çalışacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, deniz üstü rüzgar enerjisinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk offshore rüzgar santralleri için yarışmaların 2026 yılının sonunda yapılması planlanırken, ilk türbinlerin ise 2030–2031yıllarında elektrik üretmeye başlaması öngörülüyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, "2026'nın sonunda ilk deniz üstü rüzgar santrali yarışmalarının gerçekleşmesini ümit ediyoruz. Böylece 2030-2031'de de ilk deniz üstü rüzgar türbinlerimizi görebilelim." dedi.

Erden, rüzgar enerjisinde geçen yıl yaklaşık 2 bin megavatlık yeni kurulumla Türkiye'de son 15 yılın en güçlü performansına ulaşıldığını belirtti.

 

Son dönemde günlük rüzgar enerjisi üretiminde kırılan rekorların tek günle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Erden, "Amacımız sektör ve ülke olarak çok güçlü bir rüzgar ekosistemi ve altyapısıyla bu rekorların yıllara yayılması ve süreklilik kazanması. Bahsettiğimiz istatistikler, yeni rüzgar santrallerinin istikrarla yapılmaya devam ettiğini gösteriyor. Yeni yapılan her santral, bu rekoru bir daha kırmaya imkan sağlar." diye konuştu.

Erden, Türkiye'nin, Avrupa'da en güçlü rüzgar potansiyeline sahip iki ülkeden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu rüzgar potansiyelimizi kullanmama lüksümüz yok" dedi.

