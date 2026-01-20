Federasyon çıtayı yükseltti: Karatede hedef daha da yukarı

Destici, 2025 yılının başarılı geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Suudi Arabistan'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda, Mısır'daki Dünya Kupası'nda Türkiye Karate Federasyonu olarak çok başarılı sonuçlar elde ettik. İki hafta önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Karate Federasyonu Başkanımızı, teknik hocamızı ve başarılı sporcularımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Türkiye Karate Federasyonu olarak çalışmaya, sporcularımızın zeki, çevik, milli ve ahlaki değerlere uygun yetişmelerine yönelik büyük çaba gösteriyoruz. Sporcularımız anneleri, babaları, hocaları, ülkemiz için çok önemli ve çok kıymetli."