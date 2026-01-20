Federasyon çıtayı yükseltti: Karatede hedef daha da yukarı

Türkiye'nin 81 ilinden 70'inde aktif il temsilciliklerinin olduğunu belirten Destici, "İnşallah en kısa sürede 81 ilin hepsinde il temsilcimiz ve karate hocamız olacak. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde gençlerimizi bu spora teşvik etmek için çalışıyoruz. Geçen yıl Diyarbakır'da 2 faaliyet programı yaptık. Bu hem oradaki bölge halkı hem bürokrasimiz hem de devletimiz tarafından çok faydalı bulundu. Federasyon olarak devletimizin emrindeyiz, sporcularımızın hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı. Destici, yeni projelerinden de bahsederek, daha fazla kişinin karateye dahil edilmesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.