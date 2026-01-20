  • İSTANBUL
Terörün gerçek yüzü: SDG kaçarken Suriye'yi enkaza çevirdi, baraj altından cephanelik çıktı!

Suriye ordusu Fırat’ın doğusunda hızla ilerlerken, terör örgütü PKK/SDG’nin bölgeye verdiği zarar gün yüzüne çıktı. İlerleyişi durdurmak için köprüleri havaya uçuran örgütün, Tişrin Barajı’nın altına gizlediği dev mühimmat deposu ise görenleri hayrete düşürdü.

Şam yönetimi ile varılan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması" sonrası Suriye ordusu, Türkiye sınırına kadar uzanan toprakları çatışmasız devralmaya devam ediyor.

Münbiç’ten Rakka’ya uzanan hatta ilerleyen birlikler, terör örgütünün bölge halkına ve altyapıya verdiği ağır tahribatla karşılaştı.

 

HALKI ESİR ETTİLER: KÖPRÜLER HAVAYA UÇURULDU

Terör örgütü, Suriye birliklerinin geçişini engellemek için Rakka ve Tabka’yı birbirine bağlayan stratejik köprüleri havaya uçurdu.

Eş-Şamiyye ile el-Cezire arasındaki Reşid Köprüsü’nün yıkılmasıyla bölge halkı büyük mağduriyet yaşadı.

Araçlarıyla geçemeyen vatandaşlar, karşı kıyıya geçmek için sandallara mahkum edildi. Suriye hükümeti, terörün izlerini silmek ve köprüleri onarmak için derhal çalışma başlattı.

TİŞRİN BARAJI’NIN ALTINDAN ÖLÜM KUSTULAR

Münbiç’in güneybatısındaki Tişrin Barajı’nı devralan ordu birlikleri, barajın altına gizlenmiş dev bir mühimmat deposu tespit etti.

Yapılan aramada; çok sayıda patlayıcı, kamikaze İHA’lar, roketatarlar ve ağır mühimmat ele geçirildi.

Baraj altındaki bölmelerde yer alan terör örgütü paçavraları indirilerek yerine Suriye bayrakları asıldı.

 

