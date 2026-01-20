  • İSTANBUL
Kurtulmuş'tan "Kanlı Ocak Şehitleri" paylaşımı
Gündem

Kurtulmuş'tan "Kanlı Ocak Şehitleri" paylaşımı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Kurtulmuş'tan "Kanlı Ocak Şehitleri" paylaşımı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" katliamında şehit olanları rahmetle andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "20 Yanvar şehitlerini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onların fedakarlığı, Azerbaycan halkının bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olarak hafızalardaki yerini ebediyen koruyacaktır. Kardeş Azerbaycan'la sevincinde ve kederinde daima 'iki devlet, tek millet' şuuruyla omuz omuza durmaya ve kardeşliğimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

