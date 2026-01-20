Her gün bir avuç yeter: Kan şekerini anında düşürüyor!

NOHUTUN VÜCUDA ETKİLERİ Günlük hayatta en çok karşılaşılan sorunlardan biri yüksek kolesterol. Nohut burada devreye giriyor çünkü içindeki lifler, kötü kolesterolün bağırsaklardan kana karışmasını zorlaştırıyor. Düzenli tüketildiğinde kolesterol seviyelerinin zamanla dengelenmesine yardımcı oluyor. İçerdiği mineraller sayesinde tansiyonun dengelenmesine katkı sağlıyor ve damarların daha esnek olmasına yardımcı oluyor. Yani kalp-damar sağlığını tek bir noktadan değil, birkaç farklı yerden destekliyor.