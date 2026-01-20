Kış aylarında soğuk değil, kapalı alanlar hasta ediyor!

Aile Hekimi Dr. Yavuz Selim Sılay, kış aylarında artan hastalıkların nedenlerini ve korunma yollarını anlatarak el hijyeni, dengeli beslenme ve bilinçsiz ilaç kullanımına karşı uyarılarda bulundu.

Kış aylarında solunum yolu hastalıklarının yaygınlaştığını belirten Aile Hekimi Dr. Yavuz Selim Sılay, hastalıklara asıl nedenin soğuk hava değil, kapalı alanlarda uzun süre bir arada bulunmanın neden olduğunu belirtti.

Sılay, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının ve basit önlemlerin hastalıklardan korunmada büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Soğuk hava doğrudan hasta etmez; ancak bağışıklık sistemini zayıflatır"

Kış aylarında hastalıkların bu kadar yaygınlaşmasının temel nedeni hakkında Sılay, "Kış aylarında insanlar daha çok kapalı alanlarda bir araya geliyor ve bu durum virüslerin hızla yayılmasına yol açıyor. Soğuk hava doğrudan hasta etmez; ancak bağışıklık sistemini zayıflatır. Güneş ışığından yeterince faydalanamamak, düzensiz beslenme ve uykusuzluk da vücut direncini düşürerek hastalıklara davetiye çıkarır." dedi.

"El hijyenine dikkat etmek çok önemlidir"

Kış hastalıklarından korunmak için günlük hayatta nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinen Sılay, "El hijyenine dikkat etmek, bulunduğumuz ortamları sık sık havalandırmak ve kalabalık alanlarda maske kullanmak çok önemlidir. Bunun yanında düzenli ve dengeli beslenmek, yeterli uyku almak ve hastayken dinlenmek bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlar. Magnezyum, potasyum, kaosuyum ve D vitamini gibi eksiklikleriniz varsa bu eksikliğinizin tamamlanması gerekir. Küçük gibi görünen bu önlemler, hastalıklara karşı büyük bir koruma sağlar." ifadelerine yer verdi.

"Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek bağışıklık sistemini destekler"

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için en etkili yöntemler hakkında da bilgi veren Sılay, şunları aktardı: "Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, yeterli protein almak ve bol su içmek (günde 2,5-3 litre) bunlar bağışıklık sistemini destekler. Düzenli egzersiz (günde 6 bin ile 10 bin adım atmak) ve açık havada vakit geçirmek de vücut direncini artırır. Ancak bilinçsiz vitamin ve takviye kullanımından kaçınılmalıdır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, düzenli ve dengeli bir yaşam tarzıyla mümkündür."

"İlaçlar mutlaka doktor önerisiyle kullanılmalıdır"

Aşılar hakkında Sılay, "Grip aşısı özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve risk grubundaki bireyler için son derece önemlidir. Antibiyotikler ise viral hastalıklarda etkili değildir ve gereksiz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle ilaçlar mutlaka doktor önerisiyle kullanılmalıdır. O yüzden aile hekiminizin önerisiyle antibiyotikleri kullanalım." şeklinde belirtti.

"Erken başvuru, hastalığın ilerlemesini önler ve tedaviyi kolaylaştırır"

Son olarak hangi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğine de değinen Sılay, "Yüksek ateşin birkaç gün sürmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, şiddetli halsizlik ve geçmeyen öksürük gibi belirtiler mutlaka ciddiye alınmalıdır. Erken başvuru, hastalığın ilerlemesini önler ve tedaviyi kolaylaştırır." diye konuştu.

DOĞRU HABER