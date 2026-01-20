Kar yağdı, antik kent büyüledi!

Türkiye’de kış manzaraları birçok noktada kendini gösterirken, Düzce’de Prusias Ad Hypium Antik Kenti kar sonrası bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Antik kentin sütunları, tiyatro kalıntıları ve tarihi yapıları karla kaplanırken, beyaz örtü geçmişle bugünü bir araya getiren görsel bir şölen sundu. Doğal güzelliklerle bütünleşen tarihi doku, bölgeyi ziyaret edenler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz görüntüler oluşturdu.

Yetkililer, kar yağışı sonrası oluşan bu manzaranın antik kentin tarihi değerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, Prusias Ad Hypium'un Düzce'nin kültürel zenginlikleri arasında önemli bir simge olmaya devam ettiğini ifade etti.