SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda mutabık kalırken; bölgedeki Kürt halkının haklarının güvence altına alınması zorunluluğunu dünyaya ilan etti.

Orta Doğu diplomasisinde ezber bozan bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, telefonda bir araya gelerek "Güçlü ve Birleşik Suriye" vizyonunu teyit etti.

Görüşme, Suriye ordusunun Rakka ve Deyrizor’da kontrolü sağlaması ve YPG/SDG ile varılan tam entegrasyon anlaşmasının hemen ardından gelmesiyle stratejik bir önem kazandı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE İSTİKRAR SÖZÜ

Görüşmede her iki lider de Suriye topraklarının birliğini ve bağımsızlığını korumanın bölge barışı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Trump ve Şara, Suriye’de kalıcı istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm diplomatik ve askeri çabaları desteklediklerini belirterek, ülkenin bölünmesine yönelik her türlü senaryoya kapıyı kapattı.

KÜRT HALKININ HAKLARI VE DEAŞ İLE MÜCADELE

Anlaşmanın en kritik maddelerinden biri olan toplumsal barış konusunda da ortak paydada buluşuldu.

Trump ve Şara, Suriye devleti çatısı altında Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve korunması gerektiğini net bir dille ifade etti.

Ayrıca, DEAŞ terör örgütüyle mücadelede iş birliğini sürdürme ve terör tehdidini tamamen sona erdirme kararı alındı.

TRUMP: "İSTİKRARLI BİR SURİYE KRİTİK ÖNEMDEDİR"

Beyaz Saray’dan yapılan destek açıklamasında ise Trump’ın kararlılığı bir kez daha vurgulandı: "Başkan Trump; kendisiyle ve komşularıyla barış içinde, müreffeh bir Suriye’yi desteklemektedir.

Egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için kritiktir ve asla terörizm için bir üs haline gelmemelidir." Görüşme sonunda taraflar, bölgesel dosyaları ele almak ve yeni fırsatları değerlendirmek üzere iletişimi sürdürme kararı aldı.

 




Yorumlar

Feno

Terörün, İşidin, SDK ve PKK gibi lanetli kuklaların babası kim acaba? Tabi ki, Büyük ŞEYTAN ve küçük ortağı İTRAİL!
