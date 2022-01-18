Omicron etkisi: İki yeni semptom!

İngiltere'den gelen son haber Omicron'da iki yeni semptoma işaret ediyor. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, sağlık uzmanları Omicron ile enfekte olup kusma ve mide bulantısı ile karşı karşıya kalan kişi sayısında bir artış görüldüğünü belirtiyor.

İki yeni semptom! kusma ve mide bulantısı

Aralık ve Ocak ayları arasında varyantı inceleyen araştırmacılar bunun virüsü kaptığınıza işaret edebileceğini ancak mutlaka koronavirüse yakalandığınız anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Söz konusu semptomun diğer pek çok rahatsızlığın sonucu olabileceğini işaret eden uzmanlar, virüsün üst solunum yollarına saldırdığını gösterdiğini belirtiyor.

CDC Semptomları güncelledi

ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) de Mide bulantısı ve kusmayı Koronavirüs belirtileri arasında gösteriyor.

Omicron belirtileri

Omicron varyantının baskın tür olması sonrası listeyi güncelleyen CDC'ye göre, Kovid-19'da en çok görülen semptomlar şöyle...

-Ateş veya titreme

-Öksürük



-Nefes darlığı veya nefes almada zorluk



-Tükenmişlik



-Kas veya vücut ağrıları



-Baş ağrısı



-Yeni tat veya koku kaybı



-Boğaz ağrısı



-Tıkanıklık veya burun akıntısı



-Mide bulantısı ya da kusma



-İshal

Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor. Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi Haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.