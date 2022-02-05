Omicron belirtileri neler? Omicron varyantında öksürük oluyor mu omicron belirtileri:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi ‘Omicron belirtileri nelerdir?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Omicron varyantının belirtileri araştırılmaya başlandı.
Omicron belirtileri neler? Omicron varyantında öksürük oluyor mu omicron belirtileri:
Koronavirüs belirtisi olarak ateş ve öksürük gösterilirken Omicron varyantında bu belirtiler azaldı. Omicron varyantı belirtileri olarak; burun akıntısı, bağ ağrısı, bel ağrısı, eklem ağrısı, boğaz ağrısı, yorgunluk olduğu belirtiliyor. Delta varyantında sıklıkla görülen tat ve koku kaybı ise omicronda daha az görülüyor.