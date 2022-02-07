Ömer Seymenoğlu kimdir? Ömer Seymenoğlu nereli kaç yaşında? Ömer Seymenoğlu nereye atandı?

Ömer Seymenoğlu kimdir?Ömer Seymenoğlu nereli kaç yaşında?Ömer Seymenoğlu hangi il ve ilçelerde görev yaptı? İçişleri Bakanlığı tarafından Isparta Valiliği görevinden uzaklaştırılan Ömer Seymenoğlu'nun hayatı, biyografisi.

Ömer Seymenoğlu kimdir?

Ömer Seymenoğlu, 20 Mayıs 1965 tarihinde Trabzon, Sürmene'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sürmene'de tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. "Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve İl Özel İdarelerine Yansımaları" konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü yayınları arasında "Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim" adıyla 2013 yılında yayımlanan kitabın yazarları arasındadır. 1 yıl süreyle İngiltere'de, 6 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yabancı dil, işletme ve yüksek yöneticilik konularında eğitim aldı.

27 Haziran 1988 tarihinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Gaziantep Kaymakam Adayı, Sürmene ilçesi Kaymakam Refiki, Çerkeş ve Ardeşen ilçeleri Kaymakam Vekili, Çeltikçi, Kangal, Çıldır ve Fındıklı İlçeleri Kaymakamı olarak görev yaptı.

18 Mayıs 2000 tarihinde Mülkiye Müfettişliğine, 22 Aralık 2000 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 14 Nisan 2015 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 10 Eylül 2016 tarihinden itibaren Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Ömer Seymenoğlu, 27 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 saylı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atanmıştı. Ömer Seymenoğlu 7 Şubat 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden alındı.