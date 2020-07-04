Ömer Saçaklıoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti?
Ömer Saçaklıoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti? sorusu merak ediliyor. Ömer Saçaklıoğlu vefat etti. Ömer Saçaklıoğlu, hayatını kaybetmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Ömer Saçaklıoğlu kimdir? Ömer Saçaklıoğlu kaç yaşında vefat etti?
Doğa Koleji’nin eski sahibi olan ve kurumun girdiği ekonomik krizin ardından çok tartışılan iş insanı Ömer Saçaklıoğlu hayattını kaybetti.
Ömer Saçaklıoğlu kimdir?
Ömer Saçaklıoğlu, 1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 2016 yılında Doğa Koleji'nin satın almıştı.Metal Yapı Konut'un kurucusu Ömer Saçaklıoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Ömer Saçaklıoğlu 62 yaşında vefat etti.
Ömer Saçaklıoğlu'nun cenazesi yarın öğlen namazından sonra Fatih Camii'nde kılınacak.