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Ömer Halisdemir davasında önemli gelişme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi.

08 Ekim 2019 Salı 11:53
Ömer Halisdemir davasında önemli gelişme

15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimin seyrini değiştiren kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istedi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:53
  1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. ömer halisdemir

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