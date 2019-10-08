Ömer Halisdemir davasında önemli gelişme Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi.

15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimin seyrini değiştiren kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istedi.

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