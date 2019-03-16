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Ömer Günel: Kuşadası’nda herkes elini taşın altına koyacak

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası emlak danışmanlarına yaptığı ziyarette zor bir göreve isteyerek ve severek talip olduğunu belirtti.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:50
Ömer Günel: Kuşadası’nda herkes elini taşın altına koyacak

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası emlak danışmanlarına yaptığı ziyarette zor bir göreve isteyerek ve severek talip olduğunun belirterek, “Ben tek yönlü bir bilet aldım. Başarmak başarılı olmak zorundayım. Kendime ve ekibime güveniyorum” dedi.

 

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası’nın artık küçük bir turizm merkezi olmadığının altını çizerek, “Kuşadası’nın 30 yıldır biriken sorunlarını çözmek için elimde sihirli bir değnek yok. Ancak bu sorunları çözecek birikime sahibim. Tabi ki bunları tek başıma çözemem bu nedenle herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor. İlçemizin ana yol girişlerinin durumu ortada, 30 yıldır tek bir taşı değişmemiş olan sahilinin durumu ortada. Bu kente ihanet edilmiştir. Biz ise bu kentin sevdalısı olarak 10 yıl önce başlattığımız çalışmaları tamamlamak için göreve talip olduk. Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışıyoruz. Bunu henüz mazbatamızı almadan önce başardıysak sonrasında yapacaklarımız bellidir. Bizim kavga ile işimiz olmayacak. Durmadan yalan iftira dolu paylaşımlar da bulunuyorlar. Peki ben bir hukukçu olarak masaya dosya numarası tarih ve sayı numaraları ile belgeleri koyarsam ne olacak. Eminim ki daha çok çirkinleşecekler. Ben buna meydan vermeyeceğim. Doğruları halk görüyor. Kuşadası’nın kaybedecek zamanı kalmamıştır. Sizler emlak danışmanları olarak Kuşadası’nın vitrini durumundasınız. Kuşadası kaybettiği cazibesini bizim dönemimizde tekrar yakalayacak. Eskiden yerli ve yabancı turistler Kuşadası ziyaretleri sonrasında bir ev satın almak için arayışa geçerlerdi. Ne yazık ki artık bu talep de kalmadı. Son derece lüks yapılan konutların yolları alt yapıları yok. İnşaat sektörü alt yapıdan hızlı ilerliyor. Önce bunu dengelemeliyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:50
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