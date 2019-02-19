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Ömer Günel kademe amirliği personeliyle kahvaltı yaptı

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası Belediye Destek Hizmet Müdürlüğü Kademe Amirliği personeli ile sabah kahvaltısında buluştu.

19 Şubat 2019 Salı 14:32
Ömer Günel kademe amirliği personeliyle kahvaltı yaptı

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası Belediye Destek Hizmet Müdürlüğü Kademe Amirliği personeli ile sabah kahvaltısında buluştu.


Daha önceki ziyaretinde kahvaltı sözü veren Günel bu tip buluşmaların ileride daha sık tekrarlanacağını dile getirdi.


Ömer Günel kahvaltı sonrasında işçilere, “Kuşadası halkı ile en çok temas içinde olan en önemli birimlerden birisiniz. Sizin mutluluğunuz ve huzurlu çalışma ortamınız benim için çok önemli. Siz mutlu olmalısınız ki Kuşadası halkına daha sağlıklı hizmet verebilesiniz. Benim telefon numaram hepinizde var. Beni çekinmeden her türlü sorununuz için bugün olduğu gibi başkan seçildiğimde de arayabilirsiniz. Bu konuda bir çekinceniz lütfen olmasın.” dedi.


Günel, “Bir süre sonra her şeyi yoluna koymuş, sorunlarımızı değil Kuşadası’na daha iyi hizmeti nasıl verebilirizi konuşuyor olacağız. Belediyemizi öyle bir hale getireceğiz ki tüm işler sisteme bağlanmış saat gibi tıkır tıkır çalışıyor olacak. Bu ziyaretlerim belediye başkanlığım döneminde daha sık olacak. Her zaman dirsek teması içinde kalacağız. Bunun sözünü veriyorum sizlere.” diyerek kademe amirliğinden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:32
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