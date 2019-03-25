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Ömer Günel; “Birbirimize karşı dürüst olacağız”

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile seçim çalışmaları kapsamında Kuşadası Kayserililer Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:29
Ömer Günel; “Birbirimize karşı dürüst olacağız”

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile seçim çalışmaları kapsamında Kuşadası Kayserililer Derneği üyeleri ile bir araya geldi.


CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve belediye meclis üyesi adayları da Günel’e eşlik etti.


İlk olarak söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Aydın ilinde en büyük farkı Kuşadası’nda bekliyoruz. Meslektaşım Ömer Günel’i yıllardır tanıyorum. Mesleğinde itibarlı, başarılı ve belediyecilik konusunda uzman bir arkadaşımız. Başarılarını Kuşadası’na taşıyacağından hiçbir şüphemiz yok. Şimdiden hayırlı olsun. Birbirimize karşı dürüst olacağız. Bu bir yerel seçim. Ben tüm hemşerilerimin genel seçimlerdeki tercihlerine saygı duyuyorum.Sizler karşınıza gelen adayları mukayese edip birine oy vereceksiniz. 16 yıldır siyasetçi olarak bu kentin sokaklarında sizlerin arasındayım. Sokak sokak Kuşadası’nda hangi taş yerinden çıkmış, hangi kaldırım bozuk bilirim. 25 yıldır bu kente aynı şeyler vaat edilmiş ama yapılmamış. Ben bunu değiştirebilirim dediğim için adayım.” diyerek soruları cevapladı.


Kuşadası’nın en büyük problemi olan su sorununun sorulması üzerine Günel, “Ben yapabileceğimi de yapamayacağımı da açık yüreklilikle söylüyorum. Seçim vaadi olarak duymak istediklerinizi vaat etmiyorum. Ya da rakibimizin söylediği gibi su fiyatlarını seçilince yüzde elli ucuzlatacağız da demiyorum. Su fiyatları tarife işi ve hükümetin koyduğu kanunlar çerçevesinde belirtilen şekilde hesaplaması yapılıyor. Bu fiyatlara müdahale etme şansımız yok. Su problemimizin Sarıçay Barajı yapılıncaya kadar kısa vadede çözülmesi mümkün değil. Maliyeti tümüyle Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanacak olan Sarıçay Barajı ile Kuşadamızın gelecek 50 yıllık içme ve kullanma suyu sorunu çözülecek. Bu işin takipçisi olacağıma söz veriyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:29
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