Ömer Faruk Karaman’ın doğum günü kutlandı İstikbal Mobilya Kayserispor’un yardımcı antrenörü Ömer Faruk Karaman’ın 28.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yardımcı antrenörü Ömer Faruk Karaman’ın 28.yaş günü kamp yapılan otelde kutlandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını Seelfeld kasabasında sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda dün antrenman sonrası yardımcı antrenör Ömer Faruk Karaman’ın doğum günü kutladı. Tüm takımın ve teknik heyetin katıldığı sürpriz doğum günü kutlamasındaÖmer Faruk Karaman pastayı üfledikten sonra tek tek tebrikleri kabul etti.

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