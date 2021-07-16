Ömer Faruk İspir'den şoke eden açıklama: Üç harfliler ile işbirliği yaptılar! İnsanların üzerine salıp...

Beyaz Tv’de sezon finali yapan Ne Var Ne Yok programı yaz aylarında da önemli programlara imza atıyor.

Ne Var Ne Yok'un youtube kanalına konuk olan Ömer Faruk İspir, Türker Akıncı'nın sorularına çok konuşulacak cevaplar verdi. Ömer Faruk İspir salgın sonrası dünyayı bekleyen tehlikeleri tek tek anlattı.

İspir, bazı karanlık güçlerin üç harfliler ile işbirliği yaptığını öne sürdü.

İspir açıklamasında, “Türkiye ve dünya televizyonlarında ilk kez böyle bir açıklama yapılacak. Bana mesajlar geliyor. ‘Kapılar kendiliğinden açılıyor. Yanık kokuları alıyoruz. Yemek kokuları geliyor. Odamız ıslanıyor’ gibisinde mesajlar geliyor. Bütün bunları tapınak şövalyeleri, Gül Haç Tarikatı, Tavistok gibi karanlık localar, kötü cinleri kullanarak yapıyor. Karanlık loacalar ile karanlık cinler işbirliği içinde ve insanları rahatsız ediyorlar. Bu localar, bu türk varlıklar ile haşır neşirler ve insanları salmak üzerine çalışmalar yapıyorlar. Koronavirüs daha bitmeyecek. Bunun daha ötesini yaşayacağız. Zombi virüsünü ortaya çıkaracaklar. Bunların bir hesabı var. Bunlar hatta havadan virüs atmayı bile planlıyorlar. Tüm dünyayı ekonomik krize sokacak bir ekip işbaşında. İnsanları iyice bunalıma sokmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.