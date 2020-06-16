  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ömer Faruk ilk kez sahada

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli formayla ilk kez Trabzonspor karşısında forma giydi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:58:28 -
Ömer Faruk ilk kez sahada

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli formayla ilk kez Trabzonspor karşısında forma giydi.


Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz ilk kez formayla tanıştı. Daha önce oynana Kayserispor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan 16 yaşındaki futbolcu o maçta forma şansı bulamazken, Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Trabzonspor ile oynanan kupa maçının 88. dakikasında Rodrigues’in yerine sahaya sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı