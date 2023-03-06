Ömer Erdoğan kariyer imzasını atıyor! Yeni takımı belli oldu

MKE Ankaragücü'nden istifa eden teknik direktör Ömer Erdoğan'a Ümit Milli Takım'dan teklif geldi. Gösterdiği başarılı grafikle büyük beğeni toplayan Ömer Erdoğan'ın TFF yönetimine yanıtı merakla bekleniyor.

Son olarak Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik direktörlüğünü yapan ve geçtiğimiz ay istifa eden Ömer Erdoğan için sürpriz bir haber gündeme bomba gibi düştü. Tolunay Kafkas'tan boşalan Ümit Milli Takımı teknik direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin, Ömer Erdoğan'a resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.

Daha önce Arda Turan ve Volkan Demirel isimlerinin anıldığı Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü için Ömer Erdoğan ismi gündeme geldi. Fanatik Gazetesi'nin son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Ankaragücü'nden ayrılan ve şu an boşta olan Ömer Erdoğan ile görüşerek resmi tekliflerini ilettiler. 45 yaşındaki teknik adamın şansını Süper Lig'den yana mı yoksa Ümit Milli Takım'dan yana mı kullanacağı merakla bekleniyor.

Futbolculuk kariyerinde Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan tarihi kadroda yer alan Ömer Erdoğan, teknik direktörlük koltuğunda da önemli işlere imza attı. Fatih Karagümrük'te hocalık kariyerine start veren Ömer Erdoğan, burada çıktığı 12 maçta 1.75 puan ortalaması tutturmuştu. Genç teknik adamın kendini gösterdiği dönem ise Hatayspor'un başına geçişiyle oldu. Akşam'a göre; Hatayspor ile 82 maça çıkıp 1,50 puan ortalaması tutturan Ömer Erdoğan, ligin üst sıralarına demir atmış ve özellikle iç sahada büyük takımlara geçit vermemişti. Galatasaray ile iç sahada oynadığı 2 maçı da kazanan Erdoğan, Beşiktaş'a karşı da toplamda 4 maça çıkıp 2 galibiyet ve 2 beraberlik alıp hiç yenilmedi.

Sezon başında Ankaragücü'nün başına geçen Ömer Erdoğan, Şubat ayı başında istifa kararı aldı. Bu dönemde 21 maça çıkan genç teknik adam, 1,17 puan ortalamasıyla kariyerinin en kötü dönemini yaşadı. 21 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan 45 yaşındaki çalıştırıcı, son 4 maçının 3'ünü kaybedince ayrılık kararı aldı.

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