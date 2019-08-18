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Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez bir durumdur. Bir genel başkandan daha sorumlu açıklamalar beklemek tüm kamuoyunun hakkıdır. ” dedi.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:12
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün düzenlenen CHP İl Başkanları toplantısında “Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok; Türkiye" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına hükümet kanadından bir tepki de Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Vatandaşlarımız, CHP genel başkanının dış politika konusunda benzer yanlışlarına daha önce de defalarca kez şahit oldu. Ancak bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez bir durumdur. Bir genel başkandan daha sorumlu açıklamalar beklemek tüm kamuoyunun hakkıdır. Türkiye, Nisan 2017'de Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisiyle Gaziantep Fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'de çalışmalar başlattı. Mayıs 2019'da Fatih, Haziran 2019'da Yavuz sondaj gemilerimizi Doğu Akdeniz'e göndererek hak ve menfaatlerimizin takipçisi olduk. Cumhurbaşkanımız sık sık Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi vurguluyor. Ordumuz, bölgede ve deniz hudutlarımızda dünya basınına genişçe yansıyan başta ‘Mavi Vatan’ olmak üzere bir dizi başarılı tatbikat icra etti. Kararlılığımız vurgulandı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bu güçlü duruşu, dost/hasım tüm taraflara belli edilmiştir. Bu durumun Sn Kılıçdaroğlu tarafından bilinmemesi siyaset hayatımız adına kaygı vericidir. Dünyanın duyduğunu Sn Kılıçdaroğlu yine duymamıştır. Kılıçdaroğlu bilsin ya da bilmesin; hükümetimiz, Doğu Akdeniz'de gerek kendi ulusal hak ve menfaatlerimizi, gerekse KKTC’nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumaya devam edecek irade ve kararlılığa sahiptir; gerekli adımları atmayı sürdürecektir. Siyasi partilerin dış politika konusunda farklı yaklaşımları olabilir. Ama her türlü yaklaşımın doğru yoruma dayanması esastır. Ayrıca ülkemizin hak ve menfaatlerinden yana bir tutum sergilenmesi siyasi ve ahlaki bir gerekliliktir.” ifadelerini kullandı. 

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:12
  1. Ordu
  2. Gaziantep
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Ömer Çelik
  5. Doğu Akdeniz
  6. Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz
  7. KKTC

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