  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk bilim insanları yeni canlı türü keşfetti! Dünyada benzeri yok: Yangıç türü o ilimizde bulundu

Bakan duyurdu: En kısa zamanda Meclisimizden geçireceğiz

TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil'e Yeni Akit şoku! Savcılık kararını açıkladı

Taksim saldırısında sıcak gelişme! Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen zanlı cezaevine gönderildi

Türkiye'den flaş SAMP-T açıklaması

Trump'ın şirketine 1,6 milyon dolar ceza

Selahattin Demirtaş 'Ben de orada olacağım' diyerek Abdullah Öcalan mitingine davet etti!

ABD ve İsrail'e büyük şok! Türkiye piyasanın tek hakimi oldu

Türkiye başardı, dünya şokta! 300 milyon dolarlık dev yatırım: Petrol ve doğal gazın devri bitiyor

Araç sahipleri dikkat: Toyota, Tokyo’da model ve konseptleriyle vitrine çıktı! Heyecanlandıran tasarımıyla tanıtıldı
Siyaset Ömer Çelik'ten İYİ Parti açıklaması! 'Tepkilerini değerli buluyoruz'
Siyaset

Ömer Çelik'ten İYİ Parti açıklaması! 'Tepkilerini değerli buluyoruz'

Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti'nin, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen çirkin provokasyona tepkisini değerli bulduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 01:55:00 - 2023-01-14 02:13:07
Ömer Çelik'ten İYİ Parti açıklaması! 'Tepkilerini değerli buluyoruz'

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalp rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Twitter hesbaından paylaşım yapan Çelik, "Sağlık sorunu yaşayan İyi Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun, "Terör örgütü ve uzantılarının İsveç'te gerçekleştirdiği ve ülkemiz adına asla kabul edemeyeceğimiz provokasyonu kınıyoruz. İsveç makamlarını bu konuda gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." mesajına da değinen Ömer Çelik şöyle devam etti:

İsveç’te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönük saldırısı karşısında, İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23