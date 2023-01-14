Ömer Çelik'ten İYİ Parti açıklaması! 'Tepkilerini değerli buluyoruz'

Yeniakit.com.tr

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalp rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Twitter hesbaından paylaşım yapan Çelik, "Sağlık sorunu yaşayan İyi Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun, "Terör örgütü ve uzantılarının İsveç'te gerçekleştirdiği ve ülkemiz adına asla kabul edemeyeceğimiz provokasyonu kınıyoruz. İsveç makamlarını bu konuda gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." mesajına da değinen Ömer Çelik şöyle devam etti:

İsveç’te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönük saldırısı karşısında, İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır.