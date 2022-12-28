Ömer Çelik'ten EYT açıklaması: Sorun çözme siyaseti devam ediyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT düzenlemesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Sorun çözme siyaseti başarıyla yoluna devam ediyor.' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “EYT ilgili düzenleme sayesinde yıllara yayılan bir sorun daha çözüldü. Sorun çözme siyaseti başarıyla yoluna devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
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