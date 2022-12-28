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Gündem Ömer Çelik'ten EYT açıklaması: Sorun çözme siyaseti devam ediyor
Gündem

Ömer Çelik'ten EYT açıklaması: Sorun çözme siyaseti devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT düzenlemesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Sorun çözme siyaseti başarıyla yoluna devam ediyor.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 23:32:00 -
Ömer Çelik'ten EYT açıklaması: Sorun çözme siyaseti devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “EYT ilgili düzenleme sayesinde yıllara yayılan bir sorun daha çözüldü. Sorun çözme siyaseti başarıyla yoluna devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Eyt

6 lı masayı gömdük bitti. Reis seninle yiz

adsız cengaver

ya bırak maval okumayı Ömer Çelik yaptığınız sorun çözme siyaseti değil seçim yatırımı siyaseti
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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