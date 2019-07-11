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Ömer Çelik'ten dikkat çeken Yunanistan çıkışı: Türkiye hiçbir zaman bundan yararlanmadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:57
Ömer Çelik'ten dikkat çeken Yunanistan çıkışı: Türkiye hiçbir zaman bundan yararlanmadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

"Ülkemize karşı terör enstrümanın bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Terörle mücedele kararımız sürüyor."

"Srebrenitsa büyük bir insani dramdır"

"Srebrenitsa modern dünyanın bir utancıdır. Büyük bir insani dramdır. Umarız ders alınır ama her seferinde böyle söylüyoruz. Kimse kolunu kıpırdatmıyor."

"15 Temmuz'da milletimiz topyekün direnerek, demokrasimizin milli kimliğimizin bir parçası olduğunu dünyaya göstermiş oldu."

"8-15 Temmuz haftasında birçok etkinlik gerçekleştirilecek."

"MKYK toplantısında iç ve dış politikalar ile sosyal politikalar konuları ele alınıyor."

" Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor"

"27 Mayıs'tan bu tarafa terör örgütüne karşı Hakurk bölgesinde yoğun bir harekat sürüyor. Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor."

"Terörle mücadelenin siyasi kısmı da yakın şekilde takip ediliyor. Bu konuda Iraklı makamlarla çalışmalar yapılıyor."

"S-400'ler milli güvenlikle ilgili bir ihtiyaçtır"

"S-400'ler Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili bir ihtiyaçtır."

Gönül isterdi ki müttefiklerimiz bir NATO üyesi olan Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için daha etkili olabilselerdi, ancak Türkiye kararını vermiştir.

"CHP'den milli bir duruş göremiyoruz"

S-400 konusunda CHP'den milli bir duruş göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar."

"Yunanistan zayıfken Türkiye bundan yararlanmadı"

"Herhangi bir siyasi parti zayıfladığında Türkiye karşıtlığını savunmak Yunan siyasetinde bir gelenek. Türkiye'nin komşuluğu paha biçilemezdir. Türkiye hiçbir zaman Yunanistan zayıfken bundan yararlanmadı. Türkiye Yunanistan krizdeyken ona ekonomik çözüm bulmaya çalışmıştır, oysa onlar AB üyesi olmalarını bize karşı kullanıyor."

"Yavuz ve Fatih gemilerinin çalışmaları devam edecektir"

"Avrupa Birliği Rum tarafının Akdeniz'deki çalışmalarına hiç ses çıkarmadı ki, ne var ki Türk tarafı hakkını aramaya başladığında, 'Bunu nasıl yapabiliriz? Sorunu nasıl çözebilir?" şeklinde yaklaşmadılar.

Rum tarafı Kıbrıs tarafına hakkını vermedikçe Yavuz ve Fatih gemilerinin çalışmaları devam edecektir. Rum tarafı tek taraflı olarak Kıbrıs tarafının hakkını yiyemeyecektir. Avrupa mercileri iki tarafın da haklarının korunduğu olduğu ortak bir çözüm yolu bulmalıdır."

"Avrupa Birlliği sorun çıkarma yolunu tercih ediyor. Avrupa Birliği ilkeler temelinde hareket etmelidir."

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:57
  1. ömer çelik
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