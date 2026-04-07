Ömer Çelik’ten Beşiktaş’taki saldırıya ilk tepki: Polisimize uzanan eller kırılacak
Beşiktaş’ta siyonist israil Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde polislerimize yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten zehir zemberek açıklama geldi. Çelik, "Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz. Polisimize uzanan eller kırılacak." diyerek kararlılık mesajı verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Allah kahraman polislerimizi korusun. Yaralı polislerimize geçmişler olsun. Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz."