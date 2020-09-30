Ömer Çelik: İşgal biter, sorun çözülür

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı sonrasında bilgi veren Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Azerbaycan’a olan desteğini yineledi.



“Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, aynı geleceğe, aynı değerlere sahip iki ülke.” ifadelerini kullanan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: Azerbaycan, topraklarını müdafaa hakkına sahiptir. Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan orada işgalcidir. Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırısı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Uluslararası toplum Ermenistan’ı kınamalıdır. Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her zaman yanlarında olmaya davam edecektir. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Kimsenin Ermenistan saldırdıktan sonra Azerbaycan’a itidal tavsiye etmesi gibi bir yaklaşımı kabul edilemez. Yeterli bir tepkinin ortaya çıkmamasının yanında Minsk grubunu da ele almak gerekiyor. Minsk 3’lüsü diye referans veriliyor ama çözdüğü tek kalem yoktur. ”



CHP Ermeni yalanlarının peşine takılmış



CHP’nin konu ile ilgili yaklaşımını da eleştiren Çelik, “CHP’de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz, bir programda Türkiye oraya silah gönderdiğini, cihatçı gruplar gönderdiğine dair beyanlar vardı. Şimdi biz bunu eleştirdiğimizde ‘linç kampanyası yapılıyor’ deniyor. Biz bu konuda Rusya’da çıkan haberleri aktardık, deniyor. Ermenistan yalan propagandasına dayalı yalan haberleri kınamadan aktarmasının ne manası vardır? Bu haber yayınlandıktan sonra 20 saatten fazla bekledik, böylesine büyük bir gafı düzeltecekler mi diye? CHP yönetimi buna uyanacak mı? Milli ve büyük meselelerde vatandaşımız buna tek yürek olarak seslenmektedir. CHP yönetiminden yükselen bu seslerin aksine vatandaşlar büyük tepki gösteriyor” sözleriyle eleştirdi.



Diyarbakır anneleri



“Türkiye’nin terörle mücadelesi dünyanın en haklı bir mücadelesidir. Erdal Çetin, 13 yaşındayken terör örgütü tarafından dağa çıkarılmıştı. Bu çocuk anne babasına kavuşmuş oldu. Ne kadar vahşi bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu bu vesileyle görmüş olduk. Annelerimize hürmetlerimi gönderiyorum. Bazı partilerin bu konuya hiç girmemesi dikkatimizi çekiyor. HDP ile aynı düzlemde durması kabul edilebilir bir şey değildir.Bu çocukların geleceğini kurtarmak için annelerin verdiği bu mücadeleye destek vermeliyiz.”



ABD’nin yaklaşımına tepki



Pompeo’nun Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etmesini de eleştiren Çelik, “Bir ziyareti yine gerçekleşti. 1 aydan kısa bir sürede ABD bakanı 2 kez ziyaret etmiş oldu. Kıbrıs adasını ziyaret ettiğinde de Rum tarafını ziyaret etti, Türkiye tarafını ziyaret etmedi. Bu da tarafsızlığa gölge düşüren bir durumdur. Bizim müttefiklik ilişkilerimiz açısından yakışıksız bir durum ortaya çıkar. Türkiye, Yunanistan’la istişafi masasına oturmaya hazır olduğunu söylerken burada tek taraflı olarak Rum Kesimini ziyaret edilmesi çözümsüzlük konusunda teşvik edilmesi anlamına gelir.