Ömer Çelik: İmamoğlu ve Yavaş'ın özür dilemesi gerekir!

"Siyaset millet ve toplum için yapılır. Seçim süreci boyunca ufak tefek olaylar oldu. Emniyet güçleri ve güvenlik güçlerine teşekkür ederiz. YSK görevlileri görevlerini titizlikle yapıyor." diyen Çelik, İmamoğlu ve Yavaş'ı özür dilemeye davet ederek şu ifadeleri kullandı:

Bir önceki toplantıda ifade ettim sayın Kılıçdaroğlu adına konuşan İmamoğlu ve Yavaş Kılıçdaroğlu için 13. cumhurbaşkanı hitabında bulundu. Daha seçim sonuçları belli olmadan bu cümleyi 5-6 defa kurdular. Bu cümle sürçü lisan değil kasıtlı yapıldı.

Aslında yapılması gereken siyasi nezaket icabı henüz milletin idaresi tecelli etmemişken oylar sayılıyorken saygı çerçevesinde özür dilemeleri gerekirdi. Türk siyasi tarihinin hayatına çok büyük yanlış olarak geçmiştir. Cumhurbaşkanımız açık ara önde görülüyor. Buna rağmen biz seçim sonucu şudur diyerek bir açıklama yapmıyoruz. Milli idareye saygılıyız. Bu çerçevede, sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir.

CHP tarafından sürece saygı gösterilmedi ve özür dilenmediğini görüyoruz. Seçmen iradesine saygısızlıktır. Onlara göre AA'nın verileri yanlış. Bunu bir siyasetçi çıkıp söyleyebilir. Kurum açıklamayı yapar.

Sonuç tecelli edecek. Hepimiz onu saygıyla karşılayacağız.

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