Ombudsman’a rekor başvuru! 7 yıllık rakama sadece 6 ayda ulaşıldı!

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsmanlık) kuruluşunun üzerinden 8 yıl geçerken, Başdenetçi Şeref Malkoç ile KDK’nın işleyişi ve faaliyetlerini konuştuk. Kuruma 7 yılda 80 bin 568 başvurunun geldiğini aktaran Malkoç, “2020’nin ilk 6 ayında başvurular 80 bini buldu. Bu olağanüstü bir şey. Pandemi sürecinin de bu rakamda büyük etkisi var. Vatandaş idare karşısında kendini zayıf hissettiğinde veya sorunlarının çözülmediğini gördüğünde bize başvuruyor. Kuruma başvuru ücretsiz ve çok kolay. Kurum idare ile görüşerek dostane çözümler buluyor. Halkla tırnak ve et, idare ile de rehberlik yapan bir dost gibiyiz” dedi.

KDK’nın kararlarının yüzde 85’ine uyuluyor!

KDK’nın kararlarına uyma oranın yüzde 85’leri bulduğunu ifade eden Malkoç, “2016 ve 2018 yıllarında KDK’nın tanınırlığı açısından kamuoyu araştırması yaptık. 2016 yılında kamuoyu araştırmasında tanınma oranımız yüzde 25, aldığımız başvuru 5 bin civarında idi. 2018 yılında aldığımız başvuru 20 bine yaklaştı. Tanınma oranımız yüzde 50’yi bulmuştu. 2020 yılında böyle bir araştırma yapmadık. Oranlara baktığımız zaman da 2020 yılında vatandaşımızın yüzde 80’i - 90’ı KDK’yı tanıyor biliyor. Önemli bir kısmıda kurumun fonksiyonlarını biliyor. Ama bunun kadar önemli olan şey 2016 yılında bizim kararlarımıza uyma oranı yüzde 30- 35 civarında iken bugün geldiğimiz nokta itibariyle yüzde 85’leri buldu. Vatandaşla devlet arasında bir barış ve uzlaşma köprüsüyüz” dedi.

Türkiye KDK uluslararası alanda da etkin!

Uluslararası alanda Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu’nun önemli etkinliğe sahip olduğunu söyleyen Malkoç, “Şu anda Türkiye, Avrupa Ombudsmanlar Birliği, Asya Ombudsmanlar Birliği, Afrika Ombudsmanlar Birliği’ne göre aktif. Bazılarında da yön verici üyeyiz. Mesela Asya Ombudsmanlar Birliği yönetim kurulu üyesiyiz. Türkiye Ombudsmanlık, İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği’nin de başkanlığını yürütüyor. Covid- 19 sürecinde Türkiye çok şükür 125 ülkeye destek oldu. Bu ülkeler arasında 50’ye yakın Ombudsmanlık bize başvurdu. Bu önemli bir şey. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da önemli bir etkinliğimiz var” dedi.

KDK’dan covid-19 raporu!

“Koronavirüs salgını ile Türkiye’nin mücadelesini özel bir rapor haline getirdik” diyen Malkoç şunları söyledi: “Bu raporda Türkiye’nin bu hastalık ile mücadelede kullandığı yön, yöntem, metotlar, şehir hastaneleri var. Covid-19 salgını ile ilgili de idarenin aldığı tedbirler var. Covid-19 salgını ile ilgili olarak hastanelerimiz, doktorlarımız hizmet verdi. İdare tedbir aldı. Ekonomide hangi tedbirler alındı. Son olarak da alınan tedbirlerin toplumdaki yansımaları nasıl oldu. Bu konuları tespit ederek bir rapor haline dönüştürdük. Biz hem halkın dert ortağıyız. Devlet ile vatandaşın kaynaşmasını temin eden bir kurumuz. Aynı zamanda da tavsiye kararlarımız, raporlarımızla idareye yol gösteren bir kurumuz.”

Avrupa ortalamasını yakaladık

Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi veren Malkoç, “KDK, bağımsız ve tarafsız bir kurum. Biz halkın dostu, avukatıyız. Halkın idare ile olan münasebetlerini, yaşadığı sorunlar, sıkıntılar, zorluklar ve çözülmesi gereken meseleler karşısında vatandaşın yanında olan, vatandaşların idare karşısında hukukunu, hakkını koruyan bu anlamda da idareye yol gösteren ve idareye danışmanlık yapan bir kurumuz. KDK tavsiye kararları idare tarafından da biliniyor. Kurumumuzun verdiği tavsiye kararlarına uyma oranları da çok güzel bir şekilde uygulanıyor. Çok kısa bir zamanda Avrupa ortalamasını yakaladık. Avrupa’da Ombudsmanlık kurumlarının onlarca yüzlerce yıl geçmişi var” dedi.