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Spor Olympiakos:3 - 2: Fenerbahçe... Yenilsek de ümitliyiz
Spor

Olympiakos:3 - 2: Fenerbahçe... Yenilsek de ümitliyiz

Yeniakit Publisher
2024-04-11 22:17:00 -
Olympiakos:3 - 2: Fenerbahçe... Yenilsek de ümitliyiz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup oldu. 3 - 0 geriye düşen Fenerbahçe'nin as oyuncularını sahaya sürmesi sonrası gelen güçlü oyun rövanş maçı için ümit verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Yunan ekibi Olympiakos ile İsmail Kartal’ın çalıştırdığı temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçreli hakem Sandro Schrarer’in düdük çaldığı müsabakada Karaiskakis Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Büyük bir heyecana sahne olan ve 5 golün çıktığı müsabakada kazanan Olympiakos oldu. Fenerbahçe, rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Kritik maçta perdeyi ev sahibi açtı. Olympiakos 8. dakikada Fortounis ile öne geçti.

Bu golden sonra oyun üstünlüğünü ele alan Yunan ekibi, 32. dakikada Jovetic ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 Olympiakos üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Jayden Oosterwolde, yaşadığı sakatlık nedeniyle 45. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.
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İkinci yarıda dakikalar 57'yi gösterdiğinde Olympiakos, Chiquingo'nun golüyle farkı 3'e taşıdı.

İsmail Yüksek ve Fred'in girmesiyle oyunda farklı bir kimliğe bürünen sarı-lacivertliler, 69. dakikada Dusan Tadic'in penaltısıyla umutlandı.

74. dakikada sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-2 sona erdi.

Eşleşmenin rövanşı 18 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Tur atlayan takım, Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Yorumlar

Selami Nallar

Yunana yenildin orada da şike mi vardı eyyy koç? Sen feneri bitirdin lütfen defol

ziyaretçi

Ali Koç FB’yi niye Atatürk formasıyla çıkartması, niye türbinlere Atatürk posteri astırmadı? Suudi Arabistan’da Atatürk’ü hatırlayan Ali Koç niye Yunanistan’da Atatürk’ü unuttu?
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