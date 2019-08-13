Olympiakos-Medipol Başakşehir maçından notlar





ATİNA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelen Medipol Başakşehir, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk karşılaşmaya göre farklı bir 11 ile sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Cezalı oyuncular İrfan Can Kahveci ve Aurelien Chedjou ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyemedi. İlk maçta ilk 11'de sahaya çıkan Fredrik Gulbrandsen de bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Turuncu-lacivertlilerde bu oyuncuların yerine Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike, Joseph Attamah ve Eljero Elia, ilk 11'de sahaya çıktı.





- Okan Buruk locadan takip etti





Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Okan Buruk, mücadeleyi locadan takip etti.

Karşılaşmayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, üst düzey yönetici Mustafa Eröğüt ile asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral da locadan izledi.





- Ponck ilk resmi maçında





Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Carlos Ponck, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Olympiakos deplasmanında çıktı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Ponck, Yunan ekibi ile İstanbul'da oynanan mücadelede yedek kulübesinde yer almıştı.