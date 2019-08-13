Olympiakos-Medipol Başakşehir



ATİNA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Georgios Karaiskakis Hakemler: Bobby Madden, Douglas Ross, David Roome (İskoçya) Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Azubuike, Attamah, Visca, Robinho, Elia, Crivelli

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