Olympiakos-Medipol Başakşehir

Olympiakos-Medipol Başakşehir13 Ağustos 2019 Salı 20:14
ATİNA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Georgios Karaiskakis
Hakemler: Bobby Madden, Douglas Ross, David Roome (İskoçya)
Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Azubuike, Attamah, Visca, Robinho, Elia, Crivelli
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