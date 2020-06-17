  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Olympiakos, Georgios Printezis'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:27:18 -
Olympiakos, Georgios Printezis'in sözleşmesini bir yıl uzattı

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, Georgios Printezis'in sözleşmesini uzattı.

Olympiakos Kulübü, 35 yaşındaki Yunan pota altı oyuncusu Printezis'in sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine 2001'de Olympiakos'ta başlayan tecrübeli basketbolcu, daha sonra İspanya'nın Malaga takımında forma giymişti.

Georgios Printezis, 2011'de döndüğü Olympiakos'ta 2012 ve 2013 yıllarında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Printezis, son 10 yılın en iyi takımına seçildiği THY Avrupa Ligi'nin tüm zamanlar istatistiklerinde ise 3 bin 209 sayıyla en skorer 3. oyuncu konumunda bulunuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı